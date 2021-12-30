МИД РФ утвердил дату переговоров с США по Украине

30 декабря 2021 в 13:41 Размер текста - 17 +

Россия и США обсудят гарантии безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Переговоры России и США пройдут в Женеве 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США под руководством заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. Альтернативы этой дате нет», — заявила Мария Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия 24». В повестке проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. МИД РФ предложил США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и США. Россия предлагает исключить НАТО расширение на восток, также альянс не должен включать в состав Украину, передают «Дни.ру». Стороны не должны рассматривать друг друга как противников, предложили в министерстве. Москва требует, чтобы НАТО не развертывало свою инфраструктуру у границ РФ. Ряд выдвигаемых предложений будет неприемлем для США и Европы, цитирует RT официального представителя Госдепа Неда Прайса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры России и США пройдут в Женеве 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США под руководством заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. Альтернативы этой дате нет», — заявила Мария Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия 24». В повестке проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. МИД РФ предложил США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и США. Россия предлагает исключить НАТО расширение на восток, также альянс не должен включать в состав Украину, передают «Дни.ру». Стороны не должны рассматривать друг друга как противников, предложили в министерстве. Москва требует, чтобы НАТО не развертывало свою инфраструктуру у границ РФ. Ряд выдвигаемых предложений будет неприемлем для США и Европы, цитирует RT официального представителя Госдепа Неда Прайса.