МИД РФ утвердил дату переговоров с США по Украине

Переговоры России и США пройдут в Женеве 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США под руководством заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. Альтернативы этой дате нет», — заявила Мария Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия 24». В повестке проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности.
МИД РФ предложил США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и США. Россия предлагает исключить НАТО расширение на восток, также альянс не должен включать в состав Украину, передают «Дни.ру». Стороны не должны рассматривать друг друга как противников, предложили в министерстве. Москва требует, чтобы НАТО не развертывало свою инфраструктуру у границ РФ. Ряд выдвигаемых предложений будет неприемлем для США и Европы, цитирует RT официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Переговоры России и США пройдут в Женеве 10 января. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. «10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США под руководством заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман. Альтернативы этой дате нет», — заявила Мария Захарова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия 24». В повестке проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности. МИД РФ предложил США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и США. Россия предлагает исключить НАТО расширение на восток, также альянс не должен включать в состав Украину, передают «Дни.ру». Стороны не должны рассматривать друг друга как противников, предложили в министерстве. Москва требует, чтобы НАТО не развертывало свою инфраструктуру у границ РФ. Ряд выдвигаемых предложений будет неприемлем для США и Европы, цитирует RT официального представителя Госдепа Неда Прайса.