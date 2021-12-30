Путин поздравил Байдена с Новым годом и проигнорировал Зеленского

30 декабря 2021 в 14:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден стал одним из 70 политиков, получивших поздравление от Владимира Путина Фото: Andrew Harnik AP/TASS Президент России Владимир Путин направил поздравительную новогоднюю телеграмму американскому лидеру Джозефу Байдену и призвал объединить усилия для борьбы с внешними угрозами, а глава Украины Владимир Зеленский не получил новогоднюю телеграмму от российского коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В своем обращении к Байдену Путин заявил, что страны несут особую ответственность за международную и региональную стабильность, поэтому должны вместе бороться с внешними вызовами и угрозами человечеству. «Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте администрации президента. Поздравление от Путина получили лидеры более 70 стран мира. Президента Украины Владимира Зеленского среди них не оказалось. Переговоры Путина и Байдена в Женеве прошли в июне 2021 года. На них стороны договорились о развитии двусторонних отношений. На конец декабря намечен телефонный разговор лидеров России и США, на котором лидеры стран планируют обсудить ситуацию на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную новогоднюю телеграмму американскому лидеру Джозефу Байдену и призвал объединить усилия для борьбы с внешними угрозами, а глава Украины Владимир Зеленский не получил новогоднюю телеграмму от российского коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В своем обращении к Байдену Путин заявил, что страны несут особую ответственность за международную и региональную стабильность, поэтому должны вместе бороться с внешними вызовами и угрозами человечеству. «Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте администрации президента. Поздравление от Путина получили лидеры более 70 стран мира. Президента Украины Владимира Зеленского среди них не оказалось. Переговоры Путина и Байдена в Женеве прошли в июне 2021 года. На них стороны договорились о развитии двусторонних отношений. На конец декабря намечен телефонный разговор лидеров России и США, на котором лидеры стран планируют обсудить ситуацию на Украине.