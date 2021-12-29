Свердловский депутат в поздравлении пожелал смерти врагам

30 декабря 2021 в 16:29 Размер текста - 17 +

Речь Валерия Пермякова прозвучала перед Новым годом Фото: Анна Майорова © URA.RU В своей поздравительной речи спикер Каменск-Уральской городской думы (Свердловская область) Валерий Пермяков пожелал смерти всем врагам. Видеозапись поздравления выложил паблик «ВКонтакте» «Говорит Каменск-Уральский». «Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — заявил со сцены в парке Трубников Пермяков. Также он выразил восхищение новогодним городком в парке Трубников: «Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — заявил депутат. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу городской думы Каменска-Уральского. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до городской думы не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В своей поздравительной речи спикер Каменск-Уральской городской думы (Свердловская область) Валерий Пермяков пожелал смерти всем врагам. Видеозапись поздравления выложил паблик «ВКонтакте» «Говорит Каменск-Уральский». «Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — заявил со сцены в парке Трубников Пермяков. Также он выразил восхищение новогодним городком в парке Трубников: «Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — заявил депутат. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу городской думы Каменска-Уральского. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до городской думы не удалось.