29 декабря 2021

Свердловский депутат в поздравлении пожелал смерти врагам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание оргкомитета ассамблеи
Речь Валерия Пермякова прозвучала перед Новым годом Фото:

В своей поздравительной речи спикер Каменск-Уральской городской думы (Свердловская область) Валерий Пермяков пожелал смерти всем врагам. Видеозапись поздравления выложил паблик «ВКонтакте» «Говорит Каменск-Уральский».

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — заявил со сцены в парке Трубников Пермяков.

Также он выразил восхищение новогодним городком в парке Трубников: «Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — заявил депутат.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу городской думы Каменска-Уральского. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до городской думы не удалось.

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В своей поздравительной речи спикер Каменск-Уральской городской думы (Свердловская область) Валерий Пермяков пожелал смерти всем врагам. Видеозапись поздравления выложил паблик «ВКонтакте» «Говорит Каменск-Уральский». «Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу всем пожелать счастья, здоровья, любви и радости. Вам, вашим семьям — всех земных благ. За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью — гип-гип-ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!» — заявил со сцены в парке Трубников Пермяков. Также он выразил восхищение новогодним городком в парке Трубников: «Сегодня мы прибыли в один из лучших новогодних городков нашего города. И вот уже 320 лет эта традиция не меняется. Самый лучший новогодний городок где? У Трубников! Больше народа где? У Трубников!» — заявил депутат. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу городской думы Каменска-Уральского. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до городской думы не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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