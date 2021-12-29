Инициатором украшения мусоровозов стала ассоциация операторов по обращению с отходами (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На улицах Перми к новогодним праздникам появились самосвалы-мусоровозы, которые украсили гирляндами. Об этом сообщает telegram-канал правительства Пермского края.

«На улицы Перми выехали мусоровозы, украшенные световыми гирляндами», — сообщается в telegram-канале. Украшают машины операторы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) «Экобест» и «ВМ-Сервис».

Инициатором такой акции стала краевая ассоциация операторов в области обращения с отходами. В правительстве края надеются, что в следующем году инициативу подхватят и другие территории края.