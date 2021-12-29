29 декабря 2021

По Перми ездят мусоровозы с гирляндами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , мусоровоз, уборка мусора
Инициатором украшения мусоровозов стала ассоциация операторов по обращению с отходами (фото из архива) Фото:

На улицах Перми к новогодним праздникам появились самосвалы-мусоровозы, которые украсили гирляндами. Об этом сообщает telegram-канал правительства Пермского края.

«На улицы Перми выехали мусоровозы, украшенные световыми гирляндами», — сообщается в telegram-канале. Украшают машины операторы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) «Экобест» и «ВМ-Сервис».

Инициатором такой акции стала краевая ассоциация операторов в области обращения с отходами. В правительстве края надеются, что в следующем году инициативу подхватят и другие территории края.

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На улицах Перми к новогодним праздникам появились самосвалы-мусоровозы, которые украсили гирляндами. Об этом сообщает telegram-канал правительства Пермского края. «На улицы Перми выехали мусоровозы, украшенные световыми гирляндами», — сообщается в telegram-канале. Украшают машины операторы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) «Экобест» и «ВМ-Сервис». Инициатором такой акции стала краевая ассоциация операторов в области обращения с отходами. В правительстве края надеются, что в следующем году инициативу подхватят и другие территории края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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