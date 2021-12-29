29 декабря 2021
28 декабря 2021

В Тюмени студент нарушил ПДД ради лайков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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За три тысячи лайков от подписчиков студент заплатил штраф в 7 500 рублей Фото:

Студент одного из тюменских колледжей проехался на автомобиле по пешеходной зоне в центре Тюмени. В полиции он пояснил, что сделал это ради славы в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«19-летний студент одного из тюменских колледжей, разместивший свою поездку вокруг елки на площади 400-летия Тюмени, оштрафован на 7 500 рублей. Тюменец пояснил, что ездил по пешеходной зоне ради популярности у подписчиков. Они оценили его старания в три тысячи лайков», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что молодой человек получил наказание не только за езду по тротуарам. На его машине также не было госномера. У самого водителя отсутствовал полис ОСАГО.

Тюменец получил водительское удостоверение год назад и за это время уже 12 раз нарушил ПДД. Его наказывали за отсутствие страховки, незаконную тонировку и несоблюдение требований дорожных знаков.

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Студент одного из тюменских колледжей проехался на автомобиле по пешеходной зоне в центре Тюмени. В полиции он пояснил, что сделал это ради славы в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «19-летний студент одного из тюменских колледжей, разместивший свою поездку вокруг елки на площади 400-летия Тюмени, оштрафован на 7 500 рублей. Тюменец пояснил, что ездил по пешеходной зоне ради популярности у подписчиков. Они оценили его старания в три тысячи лайков», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. В ведомстве добавили, что молодой человек получил наказание не только за езду по тротуарам. На его машине также не было госномера. У самого водителя отсутствовал полис ОСАГО. Тюменец получил водительское удостоверение год назад и за это время уже 12 раз нарушил ПДД. Его наказывали за отсутствие страховки, незаконную тонировку и несоблюдение требований дорожных знаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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