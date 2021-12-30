В Роспотребнадзоре признали бессилие перед «Омикроном»

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Cовещание
Анна Попова ждут осложнения ситуации с заболеваемостью Фото:
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Коронавирус COVID-19

России не удастся избежать распространения штамма «Омикрон». С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«„Омикрон“ придет в Россию, это неизбежно. У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла. Но надо сделать так, чтобы его наступление [„Омикрона“] не было критически тяжелым для системы здравоохранения», — сообщила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главного санитарного врача РФ, в России зарегистрировано 103 случая заражения «Омикроном». Попова добавила, что Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование пассажиров авиарейсов на африканский штамм COVID-19. Проверяют те рейсы, которые прибыли из стран, откуда могли завести «Омикрон».

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России не удастся избежать распространения штамма «Омикрон». С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «„Омикрон“ придет в Россию, это неизбежно. У нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики, и останавливать это нет никакого смысла. Но надо сделать так, чтобы его наступление [„Омикрона“] не было критически тяжелым для системы здравоохранения», — сообщила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». По словам главного санитарного врача РФ, в России зарегистрировано 103 случая заражения «Омикроном». Попова добавила, что Роспотребнадзор проводит выборочное тестирование пассажиров авиарейсов на африканский штамм COVID-19. Проверяют те рейсы, которые прибыли из стран, откуда могли завести «Омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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