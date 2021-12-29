29 декабря 2021

Полиция оцепила отделение «Сбера» в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, собака, кинолог, полиция, кинологическая служба
Полиция работает со служебной собакой Фото:

К отделению «Сбера» на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта в Екатеринбурге подъехали полицейские со служебной собакой и закрыли вход в банк. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«К отделению банка на проспекте Ленина приехали четыре полицейские машины. На месте работают кинологи со служебной собакой. Офис закрыли, и внутрь никого не пускают», — рассказал корреспондент URA.RU. Силовики остановились на тротуаре рядом с входом в банк, завели внутрь служебную собаку и закрыли вход.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сбера». Ответ на момент публикации не поступил.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что приезд полиции связан с нападением на банк грабителя. «Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка», — рассказал Горелых.

Он отметил, что сотрудники ЧОП вызвали полицию в 14:54. В результате инцидента никто не пострадал, банку ущерб не причинен, добавил Горелых. Он подчеркнул, что сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 и городского УМВД работают на месте, анализируя записи с камер видеонаблюдения и устанавливая очевидцев происшествия.

Попытка ограбления отделения Сбербанка. Екатеринбург
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К отделению «Сбера» на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта в Екатеринбурге подъехали полицейские со служебной собакой и закрыли вход в банк. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «К отделению банка на проспекте Ленина приехали четыре полицейские машины. На месте работают кинологи со служебной собакой. Офис закрыли, и внутрь никого не пускают», — рассказал корреспондент URA.RU. Силовики остановились на тротуаре рядом с входом в банк, завели внутрь служебную собаку и закрыли вход. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сбера». Ответ на момент публикации не поступил. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что приезд полиции связан с нападением на банк грабителя. «Персонал финансового учреждения не воспринял всерьез незваного гостя и отказал в экстренном предоставлении беспроцентного кредита. После чего незадачливый грабитель, несолоно хлебавши, без добычи, спешно ретировался из банка», — рассказал Горелых. Он отметил, что сотрудники ЧОП вызвали полицию в 14:54. В результате инцидента никто не пострадал, банку ущерб не причинен, добавил Горелых. Он подчеркнул, что сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 и городского УМВД работают на месте, анализируя записи с камер видеонаблюдения и устанавливая очевидцев происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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