Тюменец погиб в ДТП, врезавшись в бензовоз

Смертельная авария произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени 30 декабря погиб в ДТП, столкнувшись на своем автомобиле с бензовозом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской.

«По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, поворачивая на перекрестке, не пропустил встречный бензовоз. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Его личность устанавливается, возраст примерно 50 лет. Другие люди не пострадали», — рассказали в ведомстве.

По информации ГИБДД, в момент ДТП на перекрестке из-за планового отключения электроэнергии не работал светофор. Другие обстоятельства трагедии выясняются.