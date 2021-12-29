29 декабря 2021
28 декабря 2021

Тюменец погиб в ДТП, врезавшись в бензовоз

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской Фото:

Житель Тюмени 30 декабря погиб в ДТП, столкнувшись на своем автомобиле с бензовозом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской.

«По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, поворачивая на перекрестке, не пропустил встречный бензовоз. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Его личность устанавливается, возраст примерно 50 лет. Другие люди не пострадали», — рассказали в ведомстве.

По информации ГИБДД, в момент ДТП на перекрестке из-за планового отключения электроэнергии не работал светофор. Другие обстоятельства трагедии выясняются.

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Житель Тюмени 30 декабря погиб в ДТП, столкнувшись на своем автомобиле с бензовозом. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Омутинской. «По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia, поворачивая на перекрестке, не пропустил встречный бензовоз. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Его личность устанавливается, возраст примерно 50 лет. Другие люди не пострадали», — рассказали в ведомстве. По информации ГИБДД, в момент ДТП на перекрестке из-за планового отключения электроэнергии не работал светофор. Другие обстоятельства трагедии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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