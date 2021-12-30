В России придумали, как навести порядок в добыче ископаемых

30 декабря 2021 в 19:20 Размер текста - 17 +

Достоверная информация по добыче полезных ископаемых поможет привлечь инвесторов в эту отрасль, считает Андрей Третьяков Фото: Анна Майорова © URA.RU В России начнут проводить горно-геологический аудит в горнодобывающих компаниях. Соответствующее соглашение было подписало при участии Министерства природных ресурсов РФ и Роснедр. По мнению экспертов, отражение достоверной информации по добыче и ресурсной базе предприятий позволит привлечь инвесторов в эту отрасль. «Повышение контроля за разработкой и эксплуатацией месторождений, отражение информации по добыче и ресурной базе предприятий в формате ежегодной отчетности — все это приведет к повышению инвестиционной привлекательности объектов, созданию новых рабочих мест, увеличению капитализации государства», — заявил директор «Национальной ассоциации по экспертизе недр» Андрей Третьяков. Организация участвовала в подписании соглашения об аудите вместе с ассоциацией «Содружество». Появление в России системы горно-геологического аудита позволит решить ряд приоритетных задач, которые определены стратегий развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. По словам заместителя председателя Центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр Дениса Бурдина, это историческое событие в горно-геологической отрасли РФ. Система аудита позволяет развить институты профессиональных компетенций и экспертизы внутри страны. Это наиболее актуально в условиях санкций, отметил Бурдин. Правительство РФ не раз обозначало создание системы аудита запасов как приоритетную задачу. Это позволяет гармонично взаимодействовать с Комитетом по твердым полезным ископаемым CRIRSCO, международными финансовыми институтами и торговыми площадками. Также аудит поможет оценивать проекты минеральносырьевого сектора по всему миру. В мире система независимого горного аудита существует почти 50 лет, сообщил руководитель международной группы IMC Montan Сергей Никишичев. Основные ее принципы — это объективность представления информации о качестве и потенциале месторождений твердых полезных ископаемых. Эти принципы важны не только при проведении непосредственного аудита, но и при проектировании горнодобывающих предприятий, уточнил Никишичев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России начнут проводить горно-геологический аудит в горнодобывающих компаниях. Соответствующее соглашение было подписало при участии Министерства природных ресурсов РФ и Роснедр. По мнению экспертов, отражение достоверной информации по добыче и ресурсной базе предприятий позволит привлечь инвесторов в эту отрасль. «Повышение контроля за разработкой и эксплуатацией месторождений, отражение информации по добыче и ресурной базе предприятий в формате ежегодной отчетности — все это приведет к повышению инвестиционной привлекательности объектов, созданию новых рабочих мест, увеличению капитализации государства», — заявил директор «Национальной ассоциации по экспертизе недр» Андрей Третьяков. Организация участвовала в подписании соглашения об аудите вместе с ассоциацией «Содружество». Появление в России системы горно-геологического аудита позволит решить ряд приоритетных задач, которые определены стратегий развития минерально-сырьевой базы до 2035 года. По словам заместителя председателя Центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр Дениса Бурдина, это историческое событие в горно-геологической отрасли РФ. Система аудита позволяет развить институты профессиональных компетенций и экспертизы внутри страны. Это наиболее актуально в условиях санкций, отметил Бурдин. Правительство РФ не раз обозначало создание системы аудита запасов как приоритетную задачу. Это позволяет гармонично взаимодействовать с Комитетом по твердым полезным ископаемым CRIRSCO, международными финансовыми институтами и торговыми площадками. Также аудит поможет оценивать проекты минеральносырьевого сектора по всему миру. В мире система независимого горного аудита существует почти 50 лет, сообщил руководитель международной группы IMC Montan Сергей Никишичев. Основные ее принципы — это объективность представления информации о качестве и потенциале месторождений твердых полезных ископаемых. Эти принципы важны не только при проведении непосредственного аудита, но и при проектировании горнодобывающих предприятий, уточнил Никишичев.