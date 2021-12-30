Власти разрешили делать в РФ лекарство в обход правообладателей

30 декабря 2021 в 20:25 Размер текста - 17 +

«Фармасинтез» должен будет выплатить патентообладателям компенсацию за производство ремдесивира без их ведома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство РФ разрешило фармацевтической компании «Фармасинтез» производить противовирусный препарат ремдесивир (Remdesivir) без разрешения правообладателей. Его используют, в том числе, при лечении коронавируса. Разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 года. «Разрешить акционерному обществу „Фармасинтез“ использование изобретений на один год без согласия [патентообладателей] в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием „Ремдесивир“. Минздраву России не позднее 31 января 2022 года уведомить патентообладателей об использовании без их согласия [указанных] изобретений», — сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ касается компаний «Гайлид Сайэнсиз, Инк», «Джилид Сайэнс, Инк» и «Джилид Фармассет, Ллс», которые обладают патентом на ремдесивир. Правительство поручило Минпромторгу РФ проконтролировать, что «Фармасинтез» выплатил им компенсации за производство препарата. Ранее правительство РФ уже выпускало аналогичное распоряжение. Тогда «Фармасинтезу» разрешили производить аналог ремдесивира без одобрения патентообладателей до 31 декабря 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ремдесивир и еще три популярных препарата от коронавируса неэффективными при борьбе с COVID-19. Эти лекарства не снижают смертность среди пациентов и не сокращают срок госпитализации, передает RT. Однако Россия оставила ремдесивир в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ разрешило фармацевтической компании «Фармасинтез» производить противовирусный препарат ремдесивир (Remdesivir) без разрешения правообладателей. Его используют, в том числе, при лечении коронавируса. Разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 года. «Разрешить акционерному обществу „Фармасинтез“ использование изобретений на один год без согласия [патентообладателей] в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием „Ремдесивир“. Минздраву России не позднее 31 января 2022 года уведомить патентообладателей об использовании без их согласия [указанных] изобретений», — сообщается в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ касается компаний «Гайлид Сайэнсиз, Инк», «Джилид Сайэнс, Инк» и «Джилид Фармассет, Ллс», которые обладают патентом на ремдесивир. Правительство поручило Минпромторгу РФ проконтролировать, что «Фармасинтез» выплатил им компенсации за производство препарата. Ранее правительство РФ уже выпускало аналогичное распоряжение. Тогда «Фармасинтезу» разрешили производить аналог ремдесивира без одобрения патентообладателей до 31 декабря 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ремдесивир и еще три популярных препарата от коронавируса неэффективными при борьбе с COVID-19. Эти лекарства не снижают смертность среди пациентов и не сокращают срок госпитализации, передает RT. Однако Россия оставила ремдесивир в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.