Доктор наук объяснил, от чего зависит смертельная доза алкоголя

03 января 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Врачи предупреждают об умеренности в потреблении алкоголя на праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смертельно опасная доза алкоголя для человека зависит от того, в каком состоянии он его употребляет. Для людей, выпивающих в подавленном состоянии, объем дозы, которая может стать смертельной, снижается на 30-40%. Об этом URA.RU заявил академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «Мы оценивали в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам. И я ввел понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе. Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40%, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — рассказал Игорь Гундаров. При этом, отметил профессор, организм человека в приподнятом настроении способен выдержать больше алкоголя, чем в обычном состоянии. «Когда пьют от радости, счастья, успеха, устойчивость организма к алкоголю увеличивается на те же 30-40%. Амплитуда колебания зависит от того, в каком состоянии человек пьет. И мой совет, в плане профилактики, стараться употреблять алкоголь в состоянии радости. Я думаю, что Новый год будет характеризоваться этим настроением», — уточнил ученый. Замдиректора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии доктор медицинских наук Сергей Хотимченко в беседе с URA.RU напомнил, что в новогодние праздники распространено алкогольное отравление, и призвал россиян соблюдать культуру употребления алкогольных напитков. «Когда начинают пить все подряд, мало закусывать, страдает нервная система. Надо ограничивать себя. Каждый человек должен знать свою дозу», — советует собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертельно опасная доза алкоголя для человека зависит от того, в каком состоянии он его употребляет. Для людей, выпивающих в подавленном состоянии, объем дозы, которая может стать смертельной, снижается на 30-40%. Об этом URA.RU заявил академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «Мы оценивали в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам. И я ввел понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе. Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40%, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — рассказал Игорь Гундаров. При этом, отметил профессор, организм человека в приподнятом настроении способен выдержать больше алкоголя, чем в обычном состоянии. «Когда пьют от радости, счастья, успеха, устойчивость организма к алкоголю увеличивается на те же 30-40%. Амплитуда колебания зависит от того, в каком состоянии человек пьет. И мой совет, в плане профилактики, стараться употреблять алкоголь в состоянии радости. Я думаю, что Новый год будет характеризоваться этим настроением», — уточнил ученый. Замдиректора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии доктор медицинских наук Сергей Хотимченко в беседе с URA.RU напомнил, что в новогодние праздники распространено алкогольное отравление, и призвал россиян соблюдать культуру употребления алкогольных напитков. «Когда начинают пить все подряд, мало закусывать, страдает нервная система. Надо ограничивать себя. Каждый человек должен знать свою дозу», — советует собеседник агентства.