Бренд Galina Blanca уходит из России

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Galina Blanca производит растворимые кубики и лапшу Фото:

Компания GBFoods, выпускающая продукты быстрого питания под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Завод в РФ будет продан конкурентам.

«GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России», — сообщает «Коммерсант». Компания имеет предприятие в Нижегородской области. Его купит непальская организация CG Foods, делающая лапшу быстрого приготовления Wai Wai.

Новый владелец платинирует вкладываться в производство и развитие в России нового бренда. Стоимость сделки оценивают в 1—1,5 миллиарда рублей. Соответствующее ходатайство уже удовлетворила ФАС. Galina Blanca известна своими продуктами быстрого приготовления — лапшой, растворимыми кубиками и другими позициями.

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Компания GBFoods, выпускающая продукты быстрого питания под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Завод в РФ будет продан конкурентам. «GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России», — сообщает «Коммерсант». Компания имеет предприятие в Нижегородской области. Его купит непальская организация CG Foods, делающая лапшу быстрого приготовления Wai Wai. Новый владелец платинирует вкладываться в производство и развитие в России нового бренда. Стоимость сделки оценивают в 1—1,5 миллиарда рублей. Соответствующее ходатайство уже удовлетворила ФАС. Galina Blanca известна своими продуктами быстрого приготовления — лапшой, растворимыми кубиками и другими позициями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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