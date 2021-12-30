Бренд Galina Blanca уходит из России 30 декабря 2021 в 22:09 Размер текста - 17 + Galina Blanca производит растворимые кубики и лапшу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания GBFoods, выпускающая продукты быстрого питания под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Завод в РФ будет продан конкурентам. «GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России», — сообщает « Коммерсант» . Компания имеет предприятие в Нижегородской области. Его купит непальская организация CG Foods, делающая лапшу быстрого приготовления Wai Wai. Новый владелец платинирует вкладываться в производство и развитие в России нового бренда. Стоимость сделки оценивают в 1—1,5 миллиарда рублей. Соответствующее ходатайство уже удовлетворила ФАС. Galina Blanca известна своими продуктами быстрого приготовления — лапшой, растворимыми кубиками и другими позициями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Компания GBFoods, выпускающая продукты быстрого питания под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Завод в РФ будет продан конкурентам. «GBFoods, крупный производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России», — сообщает «Коммерсант». Компания имеет предприятие в Нижегородской области. Его купит непальская организация CG Foods, делающая лапшу быстрого приготовления Wai Wai. Новый владелец платинирует вкладываться в производство и развитие в России нового бренда. Стоимость сделки оценивают в 1—1,5 миллиарда рублей. Соответствующее ходатайство уже удовлетворила ФАС. Galina Blanca известна своими продуктами быстрого приготовления — лапшой, растворимыми кубиками и другими позициями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям