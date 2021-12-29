Жители свердловского поселка разводят костры в домах из-за холода. «Дети замерзают»

30 декабря 2021 в 22:25 Размер текста - 17 +

Жителям Косулино приходиться греться с помощью костров из-за отключений электроэнергии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители поселка Косулино (Свердловская область) пожаловались на длительное отключение света. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Жильцы некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться. «Электроэнергии нет уже три дня. На 10-15 минут включают. Из-за скачков котлы и холодильники выгорели. [В домах] без генераторов [люди] кострами греются», — рассказал URA.RU житель Косулино Евгений. По словам мужчины, без электричества остались 100-150 домов, где проживают, в том числе, семьи с детьми. Местные жители пожаловались в ремонтно-эксплуатационное предприятие (РЭП) и местную управляющую компанию «Вилла». По словам Евгения, там ответили, что сеть подвергается большой нагрузке из-за отопительных котлов, и посоветовали покупать дрова и генераторы электроэнергии. Представитель «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» (МРСК) Наталья Балдова подтвердила URA.RU, что в Косулино проводились внеплановые работы на сетях. Из-за этого местами в поселке происходило отключение электроэнергии. «Мы готовили схему, чтобы не было каких-то серьезных нарушений электроснабжения и нагрузки на оборудование в новогоднюю ночь. Частично мы вынуждены были ограничивать электроснабжение. Сейчас в Косулино все в порядке. Как мне сообщили, там нет проблем со светом уже в течение двух-трех часов», — рассказала URA.RU Балдова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители поселка Косулино (Свердловская область) пожаловались на длительное отключение света. По словам граждан, из-за скачков электроэнергии у многих сгорели котлы отопления и холодильники. Жильцы некоторых домов вынуждены разводить костры, чтобы согреться. «Электроэнергии нет уже три дня. На 10-15 минут включают. Из-за скачков котлы и холодильники выгорели. [В домах] без генераторов [люди] кострами греются», — рассказал URA.RU житель Косулино Евгений. По словам мужчины, без электричества остались 100-150 домов, где проживают, в том числе, семьи с детьми. Местные жители пожаловались в ремонтно-эксплуатационное предприятие (РЭП) и местную управляющую компанию «Вилла». По словам Евгения, там ответили, что сеть подвергается большой нагрузке из-за отопительных котлов, и посоветовали покупать дрова и генераторы электроэнергии. Представитель «Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала» (МРСК) Наталья Балдова подтвердила URA.RU, что в Косулино проводились внеплановые работы на сетях. Из-за этого местами в поселке происходило отключение электроэнергии. «Мы готовили схему, чтобы не было каких-то серьезных нарушений электроснабжения и нагрузки на оборудование в новогоднюю ночь. Частично мы вынуждены были ограничивать электроснабжение. Сейчас в Косулино все в порядке. Как мне сообщили, там нет проблем со светом уже в течение двух-трех часов», — рассказала URA.RU Балдова.