Рейс авиакомпании AZUR AIR в Анталию номер: ZF 9695, а также другие рейсы данной авиакомпании были задержаны почти на сутки в аэропорту Кольцово. Об этом сообщают в екатеринбургском аэропорту.
Рейс № ZF 9695 авиакомпании AZUR AIR по направлению Екатеринбург-Анталия задержан, ожидаемое время вылета 02:10, — сообщается на сайте аэропорта Кольцово. Рейс в Анталию должен был вылететь в 6:30 утра. По информации туристов, он был перенесен 10 раз: на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30; и на 02:10.
Представители компании не сочли нужным выйти на связь, объяснить причину задержки. Так же не были выданы талоны на питание и воду, сообщают туристы.
Рейс авиакомпании AZUR AIR в Анталию номер: ZF 9695, а также другие рейсы данной авиакомпании были задержаны почти на сутки в аэропорту Кольцово. Об этом сообщают в екатеринбургском аэропорту. Рейс № ZF 9695 авиакомпании AZUR AIR по направлению Екатеринбург-Анталия задержан, ожидаемое время вылета 02:10, — сообщается на сайте аэропорта Кольцово. Рейс в Анталию должен был вылететь в 6:30 утра. По информации туристов, он был перенесен 10 раз: на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30; и на 02:10. Представители компании не сочли нужным выйти на связь, объяснить причину задержки. Так же не были выданы талоны на питание и воду, сообщают туристы.