30 декабря 2021
29 декабря 2021

Рейс из Кольцово в Анталию задержали почти на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, рабочий аэропорта
Представители авиакомпании не сообщили причину задержки, людям не выдали талоны на питание и воду Фото:

Рейс авиакомпании AZUR AIR в Анталию номер: ZF 9695, а также другие рейсы данной авиакомпании были задержаны почти на сутки в аэропорту Кольцово. Об этом сообщают в екатеринбургском аэропорту.

Рейс № ZF 9695 авиакомпании AZUR AIR по направлению Екатеринбург-Анталия задержан, ожидаемое время вылета 02:10, — сообщается на сайте аэропорта Кольцово. Рейс в Анталию должен был вылететь в 6:30 утра. По информации туристов, он был перенесен 10 раз: на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30; и на 02:10.

Представители компании не сочли нужным выйти на связь, объяснить причину задержки. Так же не были выданы талоны на питание и воду, сообщают туристы.

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Рейс авиакомпании AZUR AIR в Анталию номер: ZF 9695, а также другие рейсы данной авиакомпании были задержаны почти на сутки в аэропорту Кольцово. Об этом сообщают в екатеринбургском аэропорту. Рейс № ZF 9695 авиакомпании AZUR AIR по направлению Екатеринбург-Анталия задержан, ожидаемое время вылета 02:10, — сообщается на сайте аэропорта Кольцово. Рейс в Анталию должен был вылететь в 6:30 утра. По информации туристов, он был перенесен 10 раз: на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30; и на 02:10. Представители компании не сочли нужным выйти на связь, объяснить причину задержки. Так же не были выданы талоны на питание и воду, сообщают туристы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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