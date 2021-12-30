Путин назвал Байдену условие для разрыва отношений с Западом

31 декабря 2021 в 03:37 Размер текста - 17 +

Введение масштабных санкций против РФ может стать причиной полного разрыва отношений США и Запада, заявил Путин в ходе переговоров с Байденом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин заявил, что введение «беспрецедентных санкций» Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла по теме итогов телефонных переговоров Путина и президента США Джо Байдена. «Наш президент сразу отреагировал (на сообщение Байдена о масштабных санкциях против РФ из-за Украины — прим. URA.RU), что если все-таки Запад решится ввести беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен ущерб. Президент упомянул, что это будет ошибка, которую наши потомки оценят, как огромную», — сообщил Ушаков. Дипломат отметил, что ошибок в отношениях между США и РФ было сделано немало, и желательно этого больше не допускать. Также Ушаков сообщил, что России неизвестно, о каких именно «масштабных санкциях» идет речь, известно только, что они будут введены по экономическим и военным линиям. РФ надеется, что таких мер принято не будет, с данной целью главы двух стран и ведут переговоры, заявил Ушаков. «Беседа была хорошей» — отметил дипломат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что введение «беспрецедентных санкций» Западом против РФ в связи с ситуацией на Украине может привести к полному разрыву отношений России и США. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков в ходе конференц-колла по теме итогов телефонных переговоров Путина и президента США Джо Байдена. «Наш президент сразу отреагировал (на сообщение Байдена о масштабных санкциях против РФ из-за Украины — прим. URA.RU), что если все-таки Запад решится ввести беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен ущерб. Президент упомянул, что это будет ошибка, которую наши потомки оценят, как огромную», — сообщил Ушаков. Дипломат отметил, что ошибок в отношениях между США и РФ было сделано немало, и желательно этого больше не допускать. Также Ушаков сообщил, что России неизвестно, о каких именно «масштабных санкциях» идет речь, известно только, что они будут введены по экономическим и военным линиям. РФ надеется, что таких мер принято не будет, с данной целью главы двух стран и ведут переговоры, заявил Ушаков. «Беседа была хорошей» — отметил дипломат.