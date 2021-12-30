Гинцбург призвал россиян не приглашать Деда Мороза домой. «Сам бы бороду купил и поздравил»

31 декабря 2021 в 06:09 Размер текста - 17 +

Александр Гинцбург заявил, что сейчас не время вызывать Деда Мороза на дом Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В эти новогодние праздники лучше не вызывать Деда Мороза на дом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — заявил Гинцбург ТАСС. По его словам, дети очень подвержены заражению коронавирусом, поэтому следует быть максимально осторожными. Александр Гинцбург порекомендовал родителям, которые не знают, переболел ли их ребенок коронавирусом или же он имеет высокий титр антител, не водить ребенка в места массового скопления. Если уж и идти, то ученый советует обезопасить ребенка средствами индивидуальной защиты, в числе которых маски и респераторы. Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков высказал предположение, что вызвать Деда Мороза на дом гораздо безопаснее для здоровья ребенка, чем ходить с ним на различные праздничные мероприятия. В России стоимость поздравления Деда Мороза в России с 2018 года выросла на 68%. Самые высокие цены на поздравление от Деда Мороза среди городов-миллионников оказались в Москве — 2200 рублей и Санкт-Петербурге — 1902 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В эти новогодние праздники лучше не вызывать Деда Мороза на дом. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», — заявил Гинцбург ТАСС. По его словам, дети очень подвержены заражению коронавирусом, поэтому следует быть максимально осторожными. Александр Гинцбург порекомендовал родителям, которые не знают, переболел ли их ребенок коронавирусом или же он имеет высокий титр антител, не водить ребенка в места массового скопления. Если уж и идти, то ученый советует обезопасить ребенка средствами индивидуальной защиты, в числе которых маски и респераторы. Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков высказал предположение, что вызвать Деда Мороза на дом гораздо безопаснее для здоровья ребенка, чем ходить с ним на различные праздничные мероприятия. В России стоимость поздравления Деда Мороза в России с 2018 года выросла на 68%. Самые высокие цены на поздравление от Деда Мороза среди городов-миллионников оказались в Москве — 2200 рублей и Санкт-Петербурге — 1902 рублей.