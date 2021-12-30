Посол РФ в США: Россия ответит на угрозы Запада. «Мы будем создавать аналогичные уязвимости»

31 декабря 2021 в 06:55 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов пригрозил Западу ответными реакциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предупредили о различных ответных реакциях в ответ на продолжение поступления военных угроз с Запада. Об этом заявил российский посол России в США Анатолий Антонов. «Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy. Кроме того, он отметил, что военное освоение Украины государствами-участниками НАТО реальной угрозой для России. Антонов считает, что необходимо восстанавливать принцип равной безопасности, когда ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других. Также Антонов пишет, что отношения России и НАТО стали очень опасными. Министр иностранных дел, глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Сергей Лавров считает, что западные страны уходят от положений международного права по той причине, что они избегают столкновения с РФ и Китаем. При этом он считает, что у страны есть большое количество единомышленников, в числе которых страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества и ШОС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предупредили о различных ответных реакциях в ответ на продолжение поступления военных угроз с Запада. Об этом заявил российский посол России в США Анатолий Антонов. «Ни у кого не должно быть сомнений в нашей решимости защищать свою безопасность. Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», — говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy. Кроме того, он отметил, что военное освоение Украины государствами-участниками НАТО реальной угрозой для России. Антонов считает, что необходимо восстанавливать принцип равной безопасности, когда ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других. Также Антонов пишет, что отношения России и НАТО стали очень опасными. Министр иностранных дел, глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Сергей Лавров считает, что западные страны уходят от положений международного права по той причине, что они избегают столкновения с РФ и Китаем. При этом он считает, что у страны есть большое количество единомышленников, в числе которых страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического сотрудничества и ШОС.