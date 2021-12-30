Не улетевшие в Анталию екатеринбуржцы обратились в прокуратуру

Пассажиры, которые в Кольцово ждут вылета в Анталью уже больше суток, написали жалобу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловчане в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) больше суток ожидают отправления рейса авиакомпании AZUR AIR в Турцию. Пассажирам до сих пор не сообщили точное время вылета, они обратились в транспортную прокуратуру.

По словам пассажиров, многие из них приехали в аэропорт к 04:00 утра 30 декабря. При этом россиянам всего один раз предоставили горячее питание. Возмущенные пассажиры обратились в транспортную прокуратуру. «Прошу принять меры в отношении авиакомпании AZUR AIR, не оказавшей услугу по авиаперевозке по маршруту «Екатеринбург-Анталья», — сказано в письме пассажиров на имя свердловского транспортного прокурора.

«Там нам тоже ничего конкретного не могут сказать. Представители авиакомпании говорят, что самолет вылетит, но в это слабо верится, так как здесь нет самолетов Azur Air, а тот, что есть, — сломанный. Что там сломано, нам не говорят», — передает E1.ru слова одной из пассажирок.

URA.RU ранее сообщало, что представители компании не сочли нужным выйти на связь, объяснить причину задержки. Рейс в Анталию должен был вылететь в 6:30 утра. По информации туристов, он был перенесен 10 раз: на 9:55; 16:05; 18:00; 20:40; 21:40; 22:30; 22:50; 23:10; 23:30.

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