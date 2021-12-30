Губернатор Куйвашев одной фразой описал свердловчан

Евгений Куйвашев признался, что рад жить и работать в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области являются «главным достоянием, силой и славой» своего родного края. Так уральцев описал губернатор Евгений Куйвашев в своем новогоднем обращении по итогам 2021 года. Глава региона признался, что рад быть земляком таких людей.

«Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки! За стойкость и терпение, ответственное отношение к судьбе родного региона. За добросовестный и честный труд, за то, что каждый день даете повод гордиться вами. Вы — главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем все», — обратился Евгений Куйвашев к землякам.

В наступающем 2022 году губернатор пожелал свердловчанам благополучия, мира, счастья и любви. «Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только хорошие вести. Будет именно так. Уральцы все сделали для этого», — заметил Куйвашев.

В 2022 году Евгению Куйвашеву предстоит переизбрание на новый губернаторский срок. Источники URA.RU ранее сообщали, что принципиальное решение по этому вопросу еще не принято — областная элита ждет, когда свое слово скажет президент РФ Владимир Путин. Усложняет ситуацию целая череда преград, с которой предстоит столкнуться Куйвашеву.

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