30 декабря 2021

Губернатор Куйвашев одной фразой описал свердловчан

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в конгресс-центре по итогам «Иннопром 2019», куйвашев евгений, портрет, разводит руками
Евгений Куйвашев признался, что рад жить и работать в Свердловской области Фото:

Жители Свердловской области являются «главным достоянием, силой и славой» своего родного края. Так уральцев описал губернатор Евгений Куйвашев в своем новогоднем обращении по итогам 2021 года. Глава региона признался, что рад быть земляком таких людей.

«Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки! За стойкость и терпение, ответственное отношение к судьбе родного региона. За добросовестный и честный труд, за то, что каждый день даете повод гордиться вами. Вы — главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем все», — обратился Евгений Куйвашев к землякам.

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В наступающем 2022 году губернатор пожелал свердловчанам благополучия, мира, счастья и любви. «Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только хорошие вести. Будет именно так. Уральцы все сделали для этого», — заметил Куйвашев.

В 2022 году Евгению Куйвашеву предстоит переизбрание на новый губернаторский срок. Источники URA.RU ранее сообщали, что принципиальное решение по этому вопросу еще не принято — областная элита ждет, когда свое слово скажет президент РФ Владимир Путин. Усложняет ситуацию целая череда преград, с которой предстоит столкнуться Куйвашеву.

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Жители Свердловской области являются «главным достоянием, силой и славой» своего родного края. Так уральцев описал губернатор Евгений Куйвашев в своем новогоднем обращении по итогам 2021 года. Глава региона признался, что рад быть земляком таких людей. «Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие земляки! За стойкость и терпение, ответственное отношение к судьбе родного региона. За добросовестный и честный труд, за то, что каждый день даете повод гордиться вами. Вы — главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем все», — обратился Евгений Куйвашев к землякам. В наступающем 2022 году губернатор пожелал свердловчанам благополучия, мира, счастья и любви. «Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только хорошие вести. Будет именно так. Уральцы все сделали для этого», — заметил Куйвашев. В 2022 году Евгению Куйвашеву предстоит переизбрание на новый губернаторский срок. Источники URA.RU ранее сообщали, что принципиальное решение по этому вопросу еще не принято — областная элита ждет, когда свое слово скажет президент РФ Владимир Путин. Усложняет ситуацию целая череда преград, с которой предстоит столкнуться Куйвашеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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