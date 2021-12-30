Свердловский губернатор оставил элиту без новогодних каникул

У Куйвашева есть шанс править дольше Росселя, но Хазеев подвел

30 декабря 2021 в 23:53 Размер текста - 17 +

Подчиненные Евгения Куйвашева провели праздники в ожидании, когда будет объявлено о выдвижении шефа на новый срок Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 У свердловской элиты нового года не будет: с конца октября истеблишмент ждет, что будет решено о судьбе региона на следующие пять лет. В сентябре 2022 года заканчивается срок полномочий губернатора Евгения Куйвашева, но поскольку к руководству территорией он пришел не через прямые выборы, а по старой схеме, у него есть право избираться вновь. Вот только за год до собственных выборов, пойдя на выборы в Госдуму, лично возглавив список «Единой России», Куйвашев показал плохой результат. Почему Куйвашев до сих пор не объявил о выдвижении? Окружение Евгения Куйвашева ждет, когда он объявит о выдвижении на новый срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение о выдвижении Куйвашева на новый срок может быть принято только президентом РФ Владимиром Путиным, обращают внимание собеседники URA.RU. Заведено, что губернаторы, у которых истекают полномочия, получают добро на переизбрание после символического очного совещания с главой государства. У Куйвашева так было на излете первого срока в 2017 году: в январе Путин принял губернатора у себя в кабинете, а уже через день были опубликованы тезисы его предвыборной кампании. В этот раз областная элита ждала аудиенцию в ноябре 2021-го, но встречу снова и снова откладывали. По словам источника URA.RU в руководстве региона, это объясняется рядом претензий администрации президента (АП) к Куйвашеву. Главным образом они касаются его политических поражений: у кремлевских кураторов нет уверенности, что Свердловская область достаточно управляема и стабильна. Тем не менее, лояльно настроенная часть окружения Куйвашева не видит в отсрочке совещания дурных символов. «Это [встреча с Путиным] будет весной — в марте—апреле. В этом вопросе АП никогда не торопится», — успокаивает статусный собеседник в резиденции губернатора. Статья по теме Куйвашеву готовят новый губернаторский срок Его коллега по фракции лоялистов не исключает, что совещание пройдет уже в конце зимы, «если все сложится». Какие шансы у Куйвашева снова стать губернатором? Шансы Куйвашева пойти на третий срок заметно снизились после сентябрьских выборов в Госдуму. В Свердловской области «Единая Россия» набрала провальные 34,7%, а регион по этому показателю занял 65 место в стране. Основным виновником АП сочла самого губернатора: доверившись плану своего советника и пиарщика Рината Хазеева (руководил штабом политтехнологов на выборах), Куйвашев возглавил список партии, фактически став ее лицом. «В итоге он продемонстрировал руководству страны, что его личный рейтинг мизерный. И это огромная драма», — констатирует чиновник из лагеря алармистов. Назначение губернатора в «Единую Россию» пытались представить как награду, но все оказалось иначе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале декабря, когда эхо выборов стихло, губернатора назначили секретарем реготделения «Единой России». Технологи Куйвашева попробовали подать это как подтверждение от Москвы, что шеф идет на новый срок. Такое же впечатление поначалу было у части областных служащих. Однако, по словам близкого к власти источника URA.RU, ситуация обстояла иначе. Через короткое время уральские VIP получили от своих кураторов в Кремле объяснение, что назначение губернатора в ЕР было не признаком доверия, а наказанием за выборы — создание ситуации, когда ответственность за результат не удастся переложить на какого-то «стрелочника», как было с политическим вице-губернатором Сергеем Бидонько (после выборов перешел в Госдуму), и отвечать придется лично. А отвечать есть за что — осенью 2022 года в регионе пройдет более 50 муниципальных кампаний, в том числе в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте. Вместе с тем осложнились отношения Куйвашева с аппаратом АП. Кремлевские чиновники с раздражением вспоминают, как с осени 2020 года глава региона пытался получить назначение на другое место, ссылаясь на усталость от управления сложным регионом. Это загнало Куйвашева в ловушку: теперь, когда ему надо продлить полномочия еще на пять лет, в АП припоминают его прежние слова. Несмотря на холодные отношения с федералами, позиции Куйвашева в самой Свердловской области, по уверениям инсайдеров из его команды, прочны. Лоялисты заверяют: итоги выборов в Госдуму нельзя трактовать, как личный рейтинг начальника, и в действительности шеф пользуется поддержкой населения. Согласно закрытым соцопросам, которые заказывает резиденция, рейтинг доверия губернатору составляет порядка 43-47%, и эта планка держится с конца 2019 года. Кроме того, по их данным, на январь 2021-го рейтинг узнаваемости Куйвашева был выше, чем в свое время у Эдуарда Росселя (был в статусе губернатора 14 лет), который набирал по 73-76% в подобных опросах. «Администрация президента все это тоже учитывает. И это аргумент [для АП] поставить на Куйвашева — он уже сегодня достаточно раскрученный кандидат», — уверенно рассуждают соратники губернатора. Избирательная кампания Евгения Куйвашева не обещает быть простой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Что может помешать переизбранию? И оппоненты губернатора, и его ближайшие соратники сходятся во мнении: простой избирательная кампания не будет. Спокойному ходу событий, разъясняет высокопоставленный чиновник, помешает, в том числе, обилие муниципальных выборов. «Это отвлечение сил и ресурсов. Финансовые и кадровые нагрузки возрастают двукратно», — делятся опасениями в команде Куйвашева. Другой риск для успеха губернатора — возможность второго тура. Собеседник в стане алармистов предупреждает, что такой сценарий возможен: «Бороться будут не персоналии, а рейтинг Куйвашева с коалицией антирейтинга власти, бедности и усталости от пандемии». В команде главы региона понимают, что второй тур станет убийственным для власти. Именно поэтому, по данным URA.RU, с начала прошлой осени идет просчет сценариев, как провести выборы без второго тура. Согласной одной версии, этим занимаются первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев и советник Куйвашева по политике Анатолий Гайда. Они просчитывают последствия выдвижения каждого кандидата. Однако Дубичев в разговоре с URA.RU это отрицал, до Гайды дозвониться не удалось. Автором готовящейся кампании называют вице-губернатора Олега Чемезова Фото: Николай Бастриков © URA.RU По другой версии, сценарии прорабатывают директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и вице-губернатор Олег Чемезов. Последний заявил URA.RU, что задача провести выборы в один тур действительно есть, но просчет каких-либо сценариев отверг. Другой собеседник агентства утверждает, что Чемезов пока придумывает только идею кампании. С подачи подчиненного Чемезову Дмитрия Катаржина в работе проект позиционирования реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге для губернатора Куйвашева — аналог Кольцовской трассы для Росселя. Несмотря на то, что масштабу личности Куйвашева один мост в муниципалитете никак не соответствует. Во власти много споров вокруг выдвижения коммуниста Александра Ивачева Фото: Анна Майорова © URA.RU Тем не менее, по слухам, во власти уже идет работа по отбору кандидатов, которые пойдут на выборы одновременно с Куйвашевым. В частности, ведутся переговоры с системной оппозицией, чтобы выдвижение получили непопулярные политики. Больше всего споров вокруг лидера обкома КПРФ Александра Ивачева. Одни приближенные губернатора считают его откровенно слабым кандидатом. Другие, указывая на протестную активность коммуниста по QR-кодам, видят в нем угрозу и призывают не допускать до выборов. Сам Ивачев оказался недоступен для комментариев агентства. Большой проблемой для Куйвашева называют и череду его громких конфликтов в конце 2021 года. Отношения губернатора с главами силовых ведомств — так называемым «клубом генералов» — пережили кризис инцидентом на выборах в Заксо. Куйвашев ручался за попадание в парламент ставленника силовиков, первого зампреда общества «Динамо» Алексея Таврунова, однако тот остался без мандата. По слухам, между Дмитрием Пумпянским и Евгением Куйвашевым был конфликт. Но теперь все улажено Фото: Анна Майорова © URA.RU Другая знаковая ситуация — ссора губернатора с главой «Группы Синара» Дмитрием Пумпянским: у холдинга и правительства были разногласия по строительству и оплате областных заказов. Оба конфликта теперь считают исчерпанными. Что поможет переизбраться? Несомненным плюсом для действующего губернатора называют его фактическую незаменимость. Популярно мнение, что на сегодняшний день у АП нет иного кандидата, который мог бы возглавить Свердловскую область. По информации URA.RU, на пост рассматривался руководитель Федерального агентства по делам национальностей, бывший свердловский депутат Госдумы Игорь Баринов, но он неоднократно отказывался. Глава Оренбуржья Денис Паслер потерял шансы сменить свердловского коллегу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А второй кандидат — губернатор Оренбуржья Денис Паслер — в начале декабря потерял шансы, подставив себя перед Кремлем: из-за давления Следственного комитета он начал проситься в отставку. «У Паслера нет права ставить ультиматумы, мол, если не уберете от меня СК, я ухожу с поста. АП считает, что так делать нельзя», — объясняет близкий к федеральной власти источник. Евгений Куйвашев считается соратником влиятельного мэра Москвы Сергея Собянина, но также его относят к группе политиков, находящихся в поле влияния главы «Роснефти» Игоря Сечина. В российской политике нет групп, которые имели бы возможность выставить своего претендента против кандидата, который устраивает Сечина, говорит собеседник агентства. До сих пор Евгений Куйвашев не делал официальных заявлений о своем выдвижении Фото: Анна Майорова © URA.RU Опасения Кремля, что на личных выборах Куйвашев не сможет управиться с кампанией, может устранить Олег Чемезов. Есть мнение, что он не даст повторить сценарий 2021 года, когда по поручению губернатора Ринат Хазеев собрал беспрецедентно огромный бюджет, а получил результат — на грани приличного. В тусовке обсуждалось, что такой же итог (34,3%) был у челябинского губернатора Алексея Текслера, только денег на его достижение на Южном Урале потратили в семь раз меньше. Свердловский бизнес готов поддержать Евгения Куйвашева, но просит навести порядок в управлении финансами. Чемезов вызывает доверие, поскольку смог придумать, как прекратить практику увеличения областного госдолга на текущие расходы. Официально свердловские власти пока хранят молчание о выдвижении Куйвашева. Сам губернатор не делал публичных заявлений на этот счет, а в департаменте информполитики ответили URA.RU, что не располагают данными о принятом решении и подготовке к переизбранию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У свердловской элиты нового года не будет: с конца октября истеблишмент ждет, что будет решено о судьбе региона на следующие пять лет. В сентябре 2022 года заканчивается срок полномочий губернатора Евгения Куйвашева, но поскольку к руководству территорией он пришел не через прямые выборы, а по старой схеме, у него есть право избираться вновь. Вот только за год до собственных выборов, пойдя на выборы в Госдуму, лично возглавив список «Единой России», Куйвашев показал плохой результат. Почему Куйвашев до сих пор не объявил о выдвижении? Решение о выдвижении Куйвашева на новый срок может быть принято только президентом РФ Владимиром Путиным, обращают внимание собеседники URA.RU. Заведено, что губернаторы, у которых истекают полномочия, получают добро на переизбрание после символического очного совещания с главой государства. У Куйвашева так было на излете первого срока в 2017 году: в январе Путин принял губернатора у себя в кабинете, а уже через день были опубликованы тезисы его предвыборной кампании. В этот раз областная элита ждала аудиенцию в ноябре 2021-го, но встречу снова и снова откладывали. По словам источника URA.RU в руководстве региона, это объясняется рядом претензий администрации президента (АП) к Куйвашеву. Главным образом они касаются его политических поражений: у кремлевских кураторов нет уверенности, что Свердловская область достаточно управляема и стабильна. Тем не менее, лояльно настроенная часть окружения Куйвашева не видит в отсрочке совещания дурных символов. «Это [встреча с Путиным] будет весной — в марте—апреле. В этом вопросе АП никогда не торопится», — успокаивает статусный собеседник в резиденции губернатора. Его коллега по фракции лоялистов не исключает, что совещание пройдет уже в конце зимы, «если все сложится». Какие шансы у Куйвашева снова стать губернатором? Шансы Куйвашева пойти на третий срок заметно снизились после сентябрьских выборов в Госдуму. В Свердловской области «Единая Россия» набрала провальные 34,7%, а регион по этому показателю занял 65 место в стране. Основным виновником АП сочла самого губернатора: доверившись плану своего советника и пиарщика Рината Хазеева (руководил штабом политтехнологов на выборах), Куйвашев возглавил список партии, фактически став ее лицом. «В итоге он продемонстрировал руководству страны, что его личный рейтинг мизерный. И это огромная драма», — констатирует чиновник из лагеря алармистов. В начале декабря, когда эхо выборов стихло, губернатора назначили секретарем реготделения «Единой России». Технологи Куйвашева попробовали подать это как подтверждение от Москвы, что шеф идет на новый срок. Такое же впечатление поначалу было у части областных служащих. Однако, по словам близкого к власти источника URA.RU, ситуация обстояла иначе. Через короткое время уральские VIP получили от своих кураторов в Кремле объяснение, что назначение губернатора в ЕР было не признаком доверия, а наказанием за выборы — создание ситуации, когда ответственность за результат не удастся переложить на какого-то «стрелочника», как было с политическим вице-губернатором Сергеем Бидонько (после выборов перешел в Госдуму), и отвечать придется лично. А отвечать есть за что — осенью 2022 года в регионе пройдет более 50 муниципальных кампаний, в том числе в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте. Вместе с тем осложнились отношения Куйвашева с аппаратом АП. Кремлевские чиновники с раздражением вспоминают, как с осени 2020 года глава региона пытался получить назначение на другое место, ссылаясь на усталость от управления сложным регионом. Это загнало Куйвашева в ловушку: теперь, когда ему надо продлить полномочия еще на пять лет, в АП припоминают его прежние слова. Несмотря на холодные отношения с федералами, позиции Куйвашева в самой Свердловской области, по уверениям инсайдеров из его команды, прочны. Лоялисты заверяют: итоги выборов в Госдуму нельзя трактовать, как личный рейтинг начальника, и в действительности шеф пользуется поддержкой населения. Согласно закрытым соцопросам, которые заказывает резиденция, рейтинг доверия губернатору составляет порядка 43-47%, и эта планка держится с конца 2019 года. Кроме того, по их данным, на январь 2021-го рейтинг узнаваемости Куйвашева был выше, чем в свое время у Эдуарда Росселя (был в статусе губернатора 14 лет), который набирал по 73-76% в подобных опросах. «Администрация президента все это тоже учитывает. И это аргумент [для АП] поставить на Куйвашева — он уже сегодня достаточно раскрученный кандидат», — уверенно рассуждают соратники губернатора. Что может помешать переизбранию? И оппоненты губернатора, и его ближайшие соратники сходятся во мнении: простой избирательная кампания не будет. Спокойному ходу событий, разъясняет высокопоставленный чиновник, помешает, в том числе, обилие муниципальных выборов. «Это отвлечение сил и ресурсов. Финансовые и кадровые нагрузки возрастают двукратно», — делятся опасениями в команде Куйвашева. Другой риск для успеха губернатора — возможность второго тура. Собеседник в стане алармистов предупреждает, что такой сценарий возможен: «Бороться будут не персоналии, а рейтинг Куйвашева с коалицией антирейтинга власти, бедности и усталости от пандемии». В команде главы региона понимают, что второй тур станет убийственным для власти. Именно поэтому, по данным URA.RU, с начала прошлой осени идет просчет сценариев, как провести выборы без второго тура. Согласной одной версии, этим занимаются первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев и советник Куйвашева по политике Анатолий Гайда. Они просчитывают последствия выдвижения каждого кандидата. Однако Дубичев в разговоре с URA.RU это отрицал, до Гайды дозвониться не удалось. По другой версии, сценарии прорабатывают директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и вице-губернатор Олег Чемезов. Последний заявил URA.RU, что задача провести выборы в один тур действительно есть, но просчет каких-либо сценариев отверг. Другой собеседник агентства утверждает, что Чемезов пока придумывает только идею кампании. С подачи подчиненного Чемезову Дмитрия Катаржина в работе проект позиционирования реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге для губернатора Куйвашева — аналог Кольцовской трассы для Росселя. Несмотря на то, что масштабу личности Куйвашева один мост в муниципалитете никак не соответствует. Тем не менее, по слухам, во власти уже идет работа по отбору кандидатов, которые пойдут на выборы одновременно с Куйвашевым. В частности, ведутся переговоры с системной оппозицией, чтобы выдвижение получили непопулярные политики. Больше всего споров вокруг лидера обкома КПРФ Александра Ивачева. Одни приближенные губернатора считают его откровенно слабым кандидатом. Другие, указывая на протестную активность коммуниста по QR-кодам, видят в нем угрозу и призывают не допускать до выборов. Сам Ивачев оказался недоступен для комментариев агентства. Большой проблемой для Куйвашева называют и череду его громких конфликтов в конце 2021 года. Отношения губернатора с главами силовых ведомств — так называемым «клубом генералов» — пережили кризис инцидентом на выборах в Заксо. Куйвашев ручался за попадание в парламент ставленника силовиков, первого зампреда общества «Динамо» Алексея Таврунова, однако тот остался без мандата. Другая знаковая ситуация — ссора губернатора с главой «Группы Синара» Дмитрием Пумпянским: у холдинга и правительства были разногласия по строительству и оплате областных заказов. Оба конфликта теперь считают исчерпанными. Что поможет переизбраться? Несомненным плюсом для действующего губернатора называют его фактическую незаменимость. Популярно мнение, что на сегодняшний день у АП нет иного кандидата, который мог бы возглавить Свердловскую область. По информации URA.RU, на пост рассматривался руководитель Федерального агентства по делам национальностей, бывший свердловский депутат Госдумы Игорь Баринов, но он неоднократно отказывался. А второй кандидат — губернатор Оренбуржья Денис Паслер — в начале декабря потерял шансы, подставив себя перед Кремлем: из-за давления Следственного комитета он начал проситься в отставку. «У Паслера нет права ставить ультиматумы, мол, если не уберете от меня СК, я ухожу с поста. АП считает, что так делать нельзя», — объясняет близкий к федеральной власти источник. Евгений Куйвашев считается соратником влиятельного мэра Москвы Сергея Собянина, но также его относят к группе политиков, находящихся в поле влияния главы «Роснефти» Игоря Сечина. В российской политике нет групп, которые имели бы возможность выставить своего претендента против кандидата, который устраивает Сечина, говорит собеседник агентства. Опасения Кремля, что на личных выборах Куйвашев не сможет управиться с кампанией, может устранить Олег Чемезов. Есть мнение, что он не даст повторить сценарий 2021 года, когда по поручению губернатора Ринат Хазеев собрал беспрецедентно огромный бюджет, а получил результат — на грани приличного. В тусовке обсуждалось, что такой же итог (34,3%) был у челябинского губернатора Алексея Текслера, только денег на его достижение на Южном Урале потратили в семь раз меньше. Свердловский бизнес готов поддержать Евгения Куйвашева, но просит навести порядок в управлении финансами. Чемезов вызывает доверие, поскольку смог придумать, как прекратить практику увеличения областного госдолга на текущие расходы. Официально свердловские власти пока хранят молчание о выдвижении Куйвашева. Сам губернатор не делал публичных заявлений на этот счет, а в департаменте информполитики ответили URA.RU, что не располагают данными о принятом решении и подготовке к переизбранию.