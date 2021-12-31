Лавров: РФ предлагает полностью изменить соглашения с Западом

Россия предлагает создать новую систему по безопасности, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия предлагает юридическое оформление новой системы договоренностей со странами НАТО для обеспечения гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной НАТО в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии», — сказал Лавров в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности носят пакетный характер. «Они призваны гарантированно исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем на Украине», — уточнил он.

Ранее Лавров заявил, что страны НАТО, включая Британию и США, уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам России. Также он отметил, что США окружили Россию своими военными базами.

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