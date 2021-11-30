Лавров заявил о переброске военной техники НАТО к границам РФ

Американская и британская военная техника регулярно перебрасывается к границам России, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны НАТО уже несколько лет систематически перебрасывают военную технику к границам России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Альберту Франку Франсой.

«Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются все большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов», — передает слова Лаврова LIFE .

Министр также отметил, что США окружили Россию своими военными базами. Лавров не исключил, что в ближайшем будущем Украина может решиться на военную авантюру, пишет «Национальная служба новостей».