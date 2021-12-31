МЧС раскрыло, какие стихийные бедствия ждать России в 2022 году

Сотрудники МЧС России ожидают наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.
«На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары. Скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Около 67% природных пожаров в России с начала 2021 года произошли по вине человека. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обратил внимание на недостаточное количество осадков в некоторых регионах. По его мнению, надо быть готовыми к регулярным засушливым сезонам в РФ. Козлов также подчеркнул, что экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным подсчетам, составил 10,6 млрд рублей, уточняет RT.
Сотрудники МЧС России ожидают наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. «На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары. Скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве. Около 67% природных пожаров в России с начала 2021 года произошли по вине человека. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обратил внимание на недостаточное количество осадков в некоторых регионах. По его мнению, надо быть готовыми к регулярным засушливым сезонам в РФ. Козлов также подчеркнул, что экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным подсчетам, составил 10,6 млрд рублей, уточняет RT.