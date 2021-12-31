МЧС раскрыло, какие стихийные бедствия ждать России в 2022 году

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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
Ведомство дало прогноз по стихийным бедствиям в 2022 году Фото:

Сотрудники МЧС России ожидают наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары. Скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Около 67% природных пожаров в России с начала 2021 года произошли по вине человека. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обратил внимание на недостаточное количество осадков в некоторых регионах. По его мнению, надо быть готовыми к регулярным засушливым сезонам в РФ. Козлов также подчеркнул, что экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным подсчетам, составил 10,6 млрд рублей, уточняет RT.

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Сотрудники МЧС России ожидают наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. «На территории Сибири и Дальнего Востока ожидаем ставшие почти привычными наводнения и природные пожары. Скоординированная с другими ведомствами оценка рисков угроз природного характера и анализ прошлых чрезвычайных ситуаций позволяют заранее спланировать группировку сил», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве. Около 67% природных пожаров в России с начала 2021 года произошли по вине человека. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обратил внимание на недостаточное количество осадков в некоторых регионах. По его мнению, надо быть готовыми к регулярным засушливым сезонам в РФ. Козлов также подчеркнул, что экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным подсчетам, составил 10,6 млрд рублей, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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