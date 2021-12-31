Вирусолог Альтштейн назвал сроки завершения пандемии коронавируса

31 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

Быстрая вакцинация приблизит конец пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса завершится к середине 2022 года, если население вакцинируется. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Я надеюсь, что переломный момент наступит достаточно скоро, особенно, если люди будут вакцинироваться. Если вакцинация будет людьми поддержана, я думаю, что скоро у нас будет спад. Завтра ничего не изменится, но и двух лет нам на это не нужно. Все зависит от поведения населения. Если население вакцинируется, мы уже к середине 2022 года закроем пандемию», — сказал Анатолий Альтштейн. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо иметь порядка 85% вакцинированных и переболевших. «Я с самого начала говорил о 75%-80% в прошлом году, когда говорили про 60-65%. Сейчас оказалась примерно 85%, с учетом линий „Омикрон“ и „Дельта“. Их нужно еще правильно посчитать», — сообщил эксперт. Для этого из общей суммы нужно вычесть тех, кто купил справки, а также тех, кто вакцинировался и переболел более полугода назад, объяснил собеседник URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что методики расчета уровня коллективного иммунитета в России отличаются друг от друга. Он объяснил это тем, что ведомства используют разные методики подсчета, и погрешность неизбежна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса завершится к середине 2022 года, если население вакцинируется. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн. «Я надеюсь, что переломный момент наступит достаточно скоро, особенно, если люди будут вакцинироваться. Если вакцинация будет людьми поддержана, я думаю, что скоро у нас будет спад. Завтра ничего не изменится, но и двух лет нам на это не нужно. Все зависит от поведения населения. Если население вакцинируется, мы уже к середине 2022 года закроем пандемию», — сказал Анатолий Альтштейн. Гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо иметь порядка 85% вакцинированных и переболевших. «Я с самого начала говорил о 75%-80% в прошлом году, когда говорили про 60-65%. Сейчас оказалась примерно 85%, с учетом линий „Омикрон“ и „Дельта“. Их нужно еще правильно посчитать», — сообщил эксперт. Для этого из общей суммы нужно вычесть тех, кто купил справки, а также тех, кто вакцинировался и переболел более полугода назад, объяснил собеседник URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что методики расчета уровня коллективного иммунитета в России отличаются друг от друга. Он объяснил это тем, что ведомства используют разные методики подсчета, и погрешность неизбежна.