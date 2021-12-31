Выявлен первый случай одновременного заражения гриппом и COVID

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Невакцинированная женщина в Израиле одновременно заразилась гриппом и коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Израиле был зарегистрирован первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает местное издание «Едиот Ахронот».

«У роженицы были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», — передает «Едиот Ахронот» слова заведующего отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» Арнона Вижницера.

Отмечается, что женщина не была вакцинирована. В Министерстве здравоохранения Израиля уже изучают этот случай.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» очень схожи с гриппом, пишет RT. По словам Мурашко, в обоих случаях наблюдается першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. Как ранее предупреждали врачи, у людей в случае заражения коронавирусом и гриппом одновременно вероятность умереть в два раза выше, передает MK.RU.

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В Израиле был зарегистрирован первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает местное издание «Едиот Ахронот». «У роженицы были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», — передает «Едиот Ахронот» слова заведующего отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» Арнона Вижницера. Отмечается, что женщина не была вакцинирована. В Министерстве здравоохранения Израиля уже изучают этот случай. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» очень схожи с гриппом, пишет RT. По словам Мурашко, в обоих случаях наблюдается першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. Как ранее предупреждали врачи, у людей в случае заражения коронавирусом и гриппом одновременно вероятность умереть в два раза выше, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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