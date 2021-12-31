Выявлен первый случай одновременного заражения гриппом и COVID

31 декабря 2021 в 16:05 Размер текста - 17 +

Невакцинированная женщина в Израиле одновременно заразилась гриппом и коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Израиле был зарегистрирован первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает местное издание «Едиот Ахронот». «У роженицы были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», — передает «Едиот Ахронот» слова заведующего отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» Арнона Вижницера. Отмечается, что женщина не была вакцинирована. В Министерстве здравоохранения Израиля уже изучают этот случай. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» очень схожи с гриппом, пишет RT. По словам Мурашко, в обоих случаях наблюдается першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. Как ранее предупреждали врачи, у людей в случае заражения коронавирусом и гриппом одновременно вероятность умереть в два раза выше, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Израиле был зарегистрирован первый в мире случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Об этом сообщает местное издание «Едиот Ахронот». «У роженицы были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», — передает «Едиот Ахронот» слова заведующего отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» Арнона Вижницера. Отмечается, что женщина не была вакцинирована. В Министерстве здравоохранения Израиля уже изучают этот случай. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы нового штамма коронавируса «Омикрон» очень схожи с гриппом, пишет RT. По словам Мурашко, в обоих случаях наблюдается першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. Как ранее предупреждали врачи, у людей в случае заражения коронавирусом и гриппом одновременно вероятность умереть в два раза выше, передает MK.RU.