Взрыв произошел утром 31 декабря 2018 года Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске 31 декабря прошла панихида по погибшим при взрыве дома три года назад. В траурных мероприятиях приняли участие руководство города и родственники погибших, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Эта дата для жителей Магнитогорска, гостей города, всей страны будет святой. В этот день будем отдавать дань памяти всем, кто невинно погиб», — заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Взрыв дома 164 на проспекте Карла Маркса произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Полностью обрушился один из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. В тот же день вечером в Магнитогорск прилетел президент РФ Владимир Путин, он на месте проверил работу оперативного штаба. 1 января спасателям удалось достать из-под завалов живым 11-месячного младенца Ваню Фокина.

Основной версией трагедии остается взрыв бытового газа. Рухнувший и соседний подъезды демонтировали. Пострадавшие и родственники погибших получили компенсации на жилье.

Мэр города Сергей Бердников заявил, что 31 декабря всегда будет днем памяти Фото: Илья Московец © URA.RU

На месте трагедии 31 декабря проходит панихида Фото: Илья Московец © URA.RU

Под завалами погибли 39 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

31 декабря всегда зажигают 39 свечей Фото: Илья Московец © URA.RU

В память о погибших на стене уцелевший части дома появилось панно из 39 птиц Фото: Илья Московец © URA.RU