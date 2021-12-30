30 декабря 2021
29 декабря 2021

В Магнитогорске прошла панихида по погибшим при взрыве дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
Взрыв произошел утром 31 декабря 2018 года Фото:
новость из сюжета
Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске 31 декабря прошла панихида по погибшим при взрыве дома три года назад. В траурных мероприятиях приняли участие руководство города и родственники погибших, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Эта дата для жителей Магнитогорска, гостей города, всей страны будет святой. В этот день будем отдавать дань памяти всем, кто невинно погиб», — заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Взрыв дома 164 на проспекте Карла Маркса произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Полностью обрушился один из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. В тот же день вечером в Магнитогорск прилетел президент РФ Владимир Путин, он на месте проверил работу оперативного штаба. 1 января спасателям удалось достать из-под завалов живым 11-месячного младенца Ваню Фокина.

Основной версией трагедии остается взрыв бытового газа. Рухнувший и соседний подъезды демонтировали. Пострадавшие и родственники погибших получили компенсации на жилье.

Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
Мэр города Сергей Бердников заявил, что 31 декабря всегда будет днем памяти
Фото:
Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
На месте трагедии 31 декабря проходит панихида
Фото:
Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
Под завалами погибли 39 человек
Фото:
Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
31 декабря всегда зажигают 39 свечей
Фото:
Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
В память о погибших на стене уцелевший части дома появилось панно из 39 птиц
Фото:
Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск
В городе навсегда запомнили 31 декабря 2018 года
Фото:

В Магнитогорске 31 декабря прошла панихида по погибшим при взрыве дома три года назад. В траурных мероприятиях приняли участие руководство города и родственники погибших, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта дата для жителей Магнитогорска, гостей города, всей страны будет святой. В этот день будем отдавать дань памяти всем, кто невинно погиб», — заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Взрыв дома 164 на проспекте Карла Маркса произошел рано утром 31 декабря 2018 года. Полностью обрушился один из подъездов. Под завалами погибли 39 человек. В тот же день вечером в Магнитогорск прилетел президент РФ Владимир Путин, он на месте проверил работу оперативного штаба. 1 января спасателям удалось достать из-под завалов живым 11-месячного младенца Ваню Фокина. Основной версией трагедии остается взрыв бытового газа. Рухнувший и соседний подъезды демонтировали. Пострадавшие и родственники погибших получили компенсации на жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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