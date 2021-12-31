Ученые предупредили о вспышке COVID после новогодних праздников

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
Новогодние праздники повлекут за собой взлет заболеваемости COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После новогодних праздников следует ожидать роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

«Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы не стал расслабляться. Мы уже расслаблялись, и не один раз с соответствующими известными результатами. В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Новогодние праздники будут сдерживать эту историю. Как только они закончатся, по заболеваемости мы точно увидим сильный и быстрый взлет. На госпитализациях это тоже скажется. Пока больших причин для оптимизма нет», — сказал Николай Крючков.

Он считает, что необходимо подготовиться к такому исходу. «Я думаю, что сейчас нужно готовить меры, начиная с новогодних праздников, для того, чтобы отслеживать эпидситуацию и применять противоэпидемические меры. Эффективную вакцинацию нужно усиливать», — отметил иммунолог.

Подобное мнение высказала Тамара Фролова. «Я думаю, что при массовых мероприятиях однозначно рост должен быть. С моей точки зрения, необходимо разобщение или ограничение в количественном составе на этих мероприятиях. Сейчас мы видим, что зачастую есть беспорядочность в этом. Что очень настораживает. Нужно за заболеваемостью смотреть и четко контролировать все массовые мероприятия, чтобы соблюдались все санитарные нормы», — поделилась кандидат медицинских наук.

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После новогодних праздников следует ожидать роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова. «Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы не стал расслабляться. Мы уже расслаблялись, и не один раз с соответствующими известными результатами. В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Новогодние праздники будут сдерживать эту историю. Как только они закончатся, по заболеваемости мы точно увидим сильный и быстрый взлет. На госпитализациях это тоже скажется. Пока больших причин для оптимизма нет», — сказал Николай Крючков. Он считает, что необходимо подготовиться к такому исходу. «Я думаю, что сейчас нужно готовить меры, начиная с новогодних праздников, для того, чтобы отслеживать эпидситуацию и применять противоэпидемические меры. Эффективную вакцинацию нужно усиливать», — отметил иммунолог. Подобное мнение высказала Тамара Фролова. «Я думаю, что при массовых мероприятиях однозначно рост должен быть. С моей точки зрения, необходимо разобщение или ограничение в количественном составе на этих мероприятиях. Сейчас мы видим, что зачастую есть беспорядочность в этом. Что очень настораживает. Нужно за заболеваемостью смотреть и четко контролировать все массовые мероприятия, чтобы соблюдались все санитарные нормы», — поделилась кандидат медицинских наук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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