Ученые предупредили о вспышке COVID после новогодних праздников

31 декабря 2021 в 19:51 Размер текста - 17 +

Новогодние праздники повлекут за собой взлет заболеваемости COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После новогодних праздников следует ожидать роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова. «Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы не стал расслабляться. Мы уже расслаблялись, и не один раз с соответствующими известными результатами. В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Новогодние праздники будут сдерживать эту историю. Как только они закончатся, по заболеваемости мы точно увидим сильный и быстрый взлет. На госпитализациях это тоже скажется. Пока больших причин для оптимизма нет», — сказал Николай Крючков. Он считает, что необходимо подготовиться к такому исходу. «Я думаю, что сейчас нужно готовить меры, начиная с новогодних праздников, для того, чтобы отслеживать эпидситуацию и применять противоэпидемические меры. Эффективную вакцинацию нужно усиливать», — отметил иммунолог. Подобное мнение высказала Тамара Фролова. «Я думаю, что при массовых мероприятиях однозначно рост должен быть. С моей точки зрения, необходимо разобщение или ограничение в количественном составе на этих мероприятиях. Сейчас мы видим, что зачастую есть беспорядочность в этом. Что очень настораживает. Нужно за заболеваемостью смотреть и четко контролировать все массовые мероприятия, чтобы соблюдались все санитарные нормы», — поделилась кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После новогодних праздников следует ожидать роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщили генеральный директор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова. «Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы не стал расслабляться. Мы уже расслаблялись, и не один раз с соответствующими известными результатами. В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Новогодние праздники будут сдерживать эту историю. Как только они закончатся, по заболеваемости мы точно увидим сильный и быстрый взлет. На госпитализациях это тоже скажется. Пока больших причин для оптимизма нет», — сказал Николай Крючков. Он считает, что необходимо подготовиться к такому исходу. «Я думаю, что сейчас нужно готовить меры, начиная с новогодних праздников, для того, чтобы отслеживать эпидситуацию и применять противоэпидемические меры. Эффективную вакцинацию нужно усиливать», — отметил иммунолог. Подобное мнение высказала Тамара Фролова. «Я думаю, что при массовых мероприятиях однозначно рост должен быть. С моей точки зрения, необходимо разобщение или ограничение в количественном составе на этих мероприятиях. Сейчас мы видим, что зачастую есть беспорядочность в этом. Что очень настораживает. Нужно за заболеваемостью смотреть и четко контролировать все массовые мероприятия, чтобы соблюдались все санитарные нормы», — поделилась кандидат медицинских наук.