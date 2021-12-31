В Белоруссии закрыли филиал крупного российского информагентства

31 декабря 2021 в 21:49 Размер текста - 17 +

Информационное агентство «Интерфакс-Запад» прекратило свою деятельность на территории Белоруссии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Белоруссии закрыли филиал российского информационного агентства «Интерфакс». Это связано с изменениями в законе о средствах массовой информации в стране. «В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство „Интерфакс-Запад“, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО „Интерфакс“, не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь», — сообщает «Интерфакс». 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки к закону о средствах массовой информации Белоруссии. Также в стране ликвидировали ассоциацию журналистов. Был введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также было запрещено размещать гиперссылки на материалы, в которых содержится запрещенная информация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии закрыли филиал российского информационного агентства «Интерфакс». Это связано с изменениями в законе о средствах массовой информации в стране. «В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство „Интерфакс-Запад“, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО „Интерфакс“, не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь», — сообщает «Интерфакс». 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки к закону о средствах массовой информации Белоруссии. Также в стране ликвидировали ассоциацию журналистов. Был введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также было запрещено размещать гиперссылки на материалы, в которых содержится запрещенная информация.