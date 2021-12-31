В Белоруссии закрыли филиал крупного российского информагентства

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Информационное агентство «Интерфакс-Запад» прекратило свою деятельность на территории Белоруссии Фото:

В Белоруссии закрыли филиал российского информационного агентства «Интерфакс». Это связано с изменениями в законе о средствах массовой информации в стране.

«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство „Интерфакс-Запад“, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО „Интерфакс“, не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь», — сообщает «Интерфакс».

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки к закону о средствах массовой информации Белоруссии. Также в стране ликвидировали ассоциацию журналистов. Был введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также было запрещено размещать гиперссылки на материалы, в которых содержится запрещенная информация.

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В Белоруссии закрыли филиал российского информационного агентства «Интерфакс». Это связано с изменениями в законе о средствах массовой информации в стране. «В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство „Интерфакс-Запад“, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО „Интерфакс“, не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ. С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь», — сообщает «Интерфакс». 24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки к закону о средствах массовой информации Белоруссии. Также в стране ликвидировали ассоциацию журналистов. Был введен запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также было запрещено размещать гиперссылки на материалы, в которых содержится запрещенная информация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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