27 августа 2021

В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Алексея Кокорина с профсоюзами Курган, пресса, ботинок
Суд закрыл Белорусскую ассоциацию журналистов Фото:
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Протесты в Белоруссии

Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщили участники ассоциации.

«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика „неправильно понимает закон“», — указано в telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов.

Минюст начал проверку БАЖ в начале июня. В офисе ассоциации прошли обыски. После ведомство подало в суд иск о ликвидации ассоциации журналистов «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».

Летом 2021 года в Белоруссии были закрыты несколько негосударственных СМИ. В частности, интернет-портал Tut.by, который существовал с 2000 года. Все частные издания, которые привлекли внимание силовиков, освещали протесты в республике после президентских выборов в августе 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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