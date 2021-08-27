В Беларуси ликвидировали ассоциацию журналистов

Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом сообщили участники ассоциации.
«Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ об отказе в удовлетворении иска не должны считаться важными, а представитель ответчика „неправильно понимает закон“», — указано в telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов.
Минюст начал проверку БАЖ в начале июня. В офисе ассоциации прошли обыски. После ведомство подало в суд иск о ликвидации ассоциации журналистов «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства».
Летом 2021 года в Белоруссии были закрыты несколько негосударственных СМИ. В частности, интернет-портал Tut.by, который существовал с 2000 года. Все частные издания, которые привлекли внимание силовиков, освещали протесты в республике после президентских выборов в августе 2020 года.
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