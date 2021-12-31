В «Роскосмосе» рассказали о новых неполадках на МКС

На Международной космической станции (МКС) обнаружены новые проблемы с оборудованием. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал космонавтам, находящимся на космической станции, как можно быстрее решить проблемы с оборудованием и корпусом.
«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — с такими словами обратился Рогозин к космонавтам на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». По его словам, ему уже доложили, что космонавты приступили к ремонту оборудования.
Ранее на МКС были найдены трещины. О первой утечке воздуха из-за этой проблемы заявили еще 18 декабря 2020 года. В августе 2021 года в модуле «Заря» заметили новые несквозные трещины.
На Международной космической станции (МКС) обнаружены новые проблемы с оборудованием. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал космонавтам, находящимся на космической станции, как можно быстрее решить проблемы с оборудованием и корпусом. «Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — с такими словами обратился Рогозин к космонавтам на МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». По его словам, ему уже доложили, что космонавты приступили к ремонту оборудования. Ранее на МКС были найдены трещины. О первой утечке воздуха из-за этой проблемы заявили еще 18 декабря 2020 года. В августе 2021 года в модуле «Заря» заметили новые несквозные трещины.