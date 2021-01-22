На МКС выявлена новая трещина

Первую трещину космонавты нашли в декабре 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Международной космической станции (МКС) ищут вторую трещину, из которой выходит воздух. Об этом заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

О первой утечке воздуха в российском модуле «Звезда» заявили 18 декабря 2020 года. «Пока мы нашли одну [трещину], и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп, с помощью которого должны это место исследовать. Но пока абсолютной уверенности нет», — приводит ТАСС слова Соловьева.

Он подчеркнул, что потери воздуха незначительны из-за несуществующей негерметичности. По словам представителя МКС, минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту. Сейчас трещины забирают максимум 0,4 мм ртутного столба в сутки.

Несколько дней назад на МКС вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ», передает телеканал 360. По заявлению космонавта Сергея Рыжикова, произошло нештатное выключение одной из двух дублирующих друг друга систем кондиционирования воздуха. Позже «Роскосмос» пояснил, что это является особенностью работы системы и объявил, что ситуация решена, пишет «Национальная служба новостей».