Иммунолог назвал срок появления нового штамма коронавируса

01 января 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Одновременно могут возникнуть сразу несколько штаммов, уверен врач Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса может появиться приблизительно через полгода после возникновения «Омикрона». Об этом в беседе с URA.RU сообщил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились „Альфа“, „Бета“ и „Гамма“, и в меньшей степени „Лямбда“. Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное. Это (омикрон — ред) — точно не последняя линия, и точно не последний штамм», — сказал Николай Крючков. По словам врача, новые штаммы будут лучше обходить иммунитет. «Конечно, все ждут, что патогенность должна снижаться. Есть ряд нюансов, которые не позволяют просто слепо говорить, что он уже появился или вот-вот появится. Он когда-то должен появиться. Вопрос в том, когда. Я бы не питал никаких иллюзий. Будут обязательно линии новые. Главное, чтобы они были менее патогенными, но они, в любом случае, будут лучше уходить из-под иммунитета», — отметил иммунолог. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, каким образом штамм «Омикрон» может исчезнуть. «При такой бешеной заразности есть вариант, что он накроет всех оставшихся людей. Для вакцинированных это не будет представлять большой проблемы. Может, как ОРВИ, а может просто бессимптомно пройдет. А дальше по второму разу, он уже заразить не сможет, потому что будет иммунитет. И на этом все и закончится. Иммунитет где-то полгода держится. Если за это время „Омикрон“ не найдет себе стран, чтобы там „отсидеться“, то он вполне может исчезнуть», — объяснил эксперт. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже к середине 2022 года. Главным условием для этого является вакцинация населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса может появиться приблизительно через полгода после возникновения «Омикрона». Об этом в беседе с URA.RU сообщил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились „Альфа“, „Бета“ и „Гамма“, и в меньшей степени „Лямбда“. Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное. Это (омикрон — ред) — точно не последняя линия, и точно не последний штамм», — сказал Николай Крючков. По словам врача, новые штаммы будут лучше обходить иммунитет. «Конечно, все ждут, что патогенность должна снижаться. Есть ряд нюансов, которые не позволяют просто слепо говорить, что он уже появился или вот-вот появится. Он когда-то должен появиться. Вопрос в том, когда. Я бы не питал никаких иллюзий. Будут обязательно линии новые. Главное, чтобы они были менее патогенными, но они, в любом случае, будут лучше уходить из-под иммунитета», — отметил иммунолог. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев рассказал, каким образом штамм «Омикрон» может исчезнуть. «При такой бешеной заразности есть вариант, что он накроет всех оставшихся людей. Для вакцинированных это не будет представлять большой проблемы. Может, как ОРВИ, а может просто бессимптомно пройдет. А дальше по второму разу, он уже заразить не сможет, потому что будет иммунитет. И на этом все и закончится. Иммунитет где-то полгода держится. Если за это время „Омикрон“ не найдет себе стран, чтобы там „отсидеться“, то он вполне может исчезнуть», — объяснил эксперт. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже к середине 2022 года. Главным условием для этого является вакцинация населения.