В США Байдена призвали рассекретить все санкции против РФ

01 января 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Москва должна понимать все последствия от войны с Украиной, считают американские чиновники Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент США Джо Байден должен обнародовать полный список санкций против России в случае, если Москва вторгнется на территорию Украины. Документ с таким призывом подписали 24 бывших чиновника национальной безопасности США и эксперта по России, пишет Associated Press. «Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — говорится в документе. Бумагу подписали, в частности, экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. Авторы обращения объяснили, что речь идет о «серьезных и болезненных санкциях, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину». По задумке американских чиновников, Москва должна понимать масштабы экономических последствий. Поздно вечером 30 декабря Путин и Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден должен обнародовать полный список санкций против России в случае, если Москва вторгнется на территорию Украины. Документ с таким призывом подписали 24 бывших чиновника национальной безопасности США и эксперта по России, пишет Associated Press. «Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — говорится в документе. Бумагу подписали, в частности, экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. Авторы обращения объяснили, что речь идет о «серьезных и болезненных санкциях, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину». По задумке американских чиновников, Москва должна понимать масштабы экономических последствий. Поздно вечером 30 декабря Путин и Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal.