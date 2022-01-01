В США Байдена призвали рассекретить все санкции против РФ

Президент США Джо Байден должен обнародовать полный список санкций против России в случае, если Москва вторгнется на территорию Украины. Документ с таким призывом подписали 24 бывших чиновника национальной безопасности США и эксперта по России, пишет Associated Press.
«Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — говорится в документе. Бумагу подписали, в частности, экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.
Авторы обращения объяснили, что речь идет о «серьезных и болезненных санкциях, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину». По задумке американских чиновников, Москва должна понимать масштабы экономических последствий.
Поздно вечером 30 декабря Путин и Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal.
Президент США Джо Байден должен обнародовать полный список санкций против России в случае, если Москва вторгнется на территорию Украины. Документ с таким призывом подписали 24 бывших чиновника национальной безопасности США и эксперта по России, пишет Associated Press. «Мы считаем, что США в координации с союзниками по НАТО и с Украиной должны немедленно принять меры, которые повлияют на расчеты Кремля до того, как там сделают выбор в пользу военной эскалации», — говорится в документе. Бумагу подписали, в частности, экс-послы США в РФ Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер. Авторы обращения объяснили, что речь идет о «серьезных и болезненных санкциях, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину». По задумке американских чиновников, Москва должна понимать масштабы экономических последствий. Поздно вечером 30 декабря Путин и Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal.