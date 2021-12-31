WSJ: Байден поставил Путину ультиматум

31 декабря 2021 в 09:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел телефонный разговор с Джо Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если нападет на Украину. Об этом американский лидер сказал в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. По словам Путина, такие действия приведут к опасному разрыву отношений между двумя странами. «Байден обозначил два пути, с которыми сталкивается Путин: один — деэскалация и дипломатия, а другой — когда Россия предпринимает военные действия против Украины и встречает серьезный ответ со стороны Запада. Это, как заявили Байден и высшие должностные лица, будет включать в себя строгие экономические санкции, усиление военной помощи Украине и усиление военного присутствия США на восточном фланге НАТО вблизи России», — сообщает The Wall Street Journal. Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Запад подготовят «план Б» на случай, если не удастся дипломатически сдержать Россию. Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Москва может начать нападение на Киев в феврале, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если нападет на Украину. Об этом американский лидер сказал в ходе телефонных переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. По словам Путина, такие действия приведут к опасному разрыву отношений между двумя странами. «Байден обозначил два пути, с которыми сталкивается Путин: один — деэскалация и дипломатия, а другой — когда Россия предпринимает военные действия против Украины и встречает серьезный ответ со стороны Запада. Это, как заявили Байден и высшие должностные лица, будет включать в себя строгие экономические санкции, усиление военной помощи Украине и усиление военного присутствия США на восточном фланге НАТО вблизи России», — сообщает The Wall Street Journal. Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Ранее украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Запад подготовят «план Б» на случай, если не удастся дипломатически сдержать Россию. Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Москва может начать нападение на Киев в феврале, передает «Царьград».