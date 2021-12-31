В Тюмени подорожал проезд в общественном транспорте

Поездка на общественном транспорте стоит 28 рублей по «безналу», 29 рублей — за наличный расчет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Проезд в общественном транспорте в Тюмени подорожал с 1 января на один рубль. Постановление об этом ранее приняла администрация города.

«Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2022 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет — 29 рублей, по безналичному расчету — 28 рублей», — указано в постановлении мэрии.

Аналогичные тарифы установлены на перевозку ручной клади. Ранее URA.RU предупреждало, что с 2022 года повышение тарифов на проезд в пригородных поездах и автобусах для жителей Тюменской области с нового года составит 4,3% и 4% соответственно.