31 декабря 2021
30 декабря 2021
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В Тюмени подорожал проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, зима. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта
Поездка на общественном транспорте стоит 28 рублей по «безналу», 29 рублей — за наличный расчет Фото:

Проезд в общественном транспорте в Тюмени подорожал с 1 января на один рубль. Постановление об этом ранее приняла администрация города.

«Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2022 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет — 29 рублей, по безналичному расчету — 28 рублей», — указано в постановлении мэрии.

Аналогичные тарифы установлены на перевозку ручной клади. Ранее URA.RU предупреждало, что с 2022 года повышение тарифов на проезд в пригородных поездах и автобусах для жителей Тюменской области с нового года составит 4,3% и 4% соответственно.

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Проезд в общественном транспорте в Тюмени подорожал с 1 января на один рубль. Постановление об этом ранее приняла администрация города. «Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2022 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет — 29 рублей, по безналичному расчету — 28 рублей», — указано в постановлении мэрии. Аналогичные тарифы установлены на перевозку ручной клади. Ранее URA.RU предупреждало, что с 2022 года повышение тарифов на проезд в пригородных поездах и автобусах для жителей Тюменской области с нового года составит 4,3% и 4% соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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