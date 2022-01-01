В АТОР предупредили о росте цен на путешествия по России

02 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Во время низкого спроса будут появляться спецпредложения с низкими ценами на туры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Цены на путешествия по России в 2022 году должны вырасти приблизительно на 10%. Таким мнением с URA.RU поделился глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. «Цены будут корректироваться, по причине того, что откровенно все дорожает. Это не может оказать влияние на турпродукты. Я думаю, не избежать повышения в пределах 10% от неких средневзвешенных цен прошлого года. Это будет происходить. Это некая средняя температура по больнице. Ценообразование следует за спросом и пиковые периоды высокого спроса, мы будем иметь большее повышение цен. В периоды низкой загрузки, мы будем иметь некие снижения», — сказал Илья Уманский. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что ряд направлений стали более доступным. «Никогда не возможно было отправиться в путешествие на Сахалин с перелетом из Москвы за 35-38 тысяч рублей. Там один авиабилет 40 тысяч стоит. Цены в два раза снизились на Байкал, Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелию. Именно чартерные рейсы при субсидиях государства удешевляют поездки», — сообщил эксперт. По его словам, внутренний туризм превысил показатели 2019 года. «Это говорит о восстановлении путешествий по России. Мы рассчитываем, что будет больше путешествий на Урал, Дальний Восток, Русский Север, Русскую Балтику. Это экскурсионные, культурно-познавательные путешествия, гастрономические и винные туры», — добавил Горин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на путешествия по России в 2022 году должны вырасти приблизительно на 10%. Таким мнением с URA.RU поделился глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. «Цены будут корректироваться, по причине того, что откровенно все дорожает. Это не может оказать влияние на турпродукты. Я думаю, не избежать повышения в пределах 10% от неких средневзвешенных цен прошлого года. Это будет происходить. Это некая средняя температура по больнице. Ценообразование следует за спросом и пиковые периоды высокого спроса, мы будем иметь большее повышение цен. В периоды низкой загрузки, мы будем иметь некие снижения», — сказал Илья Уманский. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что ряд направлений стали более доступным. «Никогда не возможно было отправиться в путешествие на Сахалин с перелетом из Москвы за 35-38 тысяч рублей. Там один авиабилет 40 тысяч стоит. Цены в два раза снизились на Байкал, Тюмень, Казань, Шерегеш, Карелию. Именно чартерные рейсы при субсидиях государства удешевляют поездки», — сообщил эксперт. По его словам, внутренний туризм превысил показатели 2019 года. «Это говорит о восстановлении путешествий по России. Мы рассчитываем, что будет больше путешествий на Урал, Дальний Восток, Русский Север, Русскую Балтику. Это экскурсионные, культурно-познавательные путешествия, гастрономические и винные туры», — добавил Горин.