Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязани 02 января 2022 в 09:36 Размер текста - 17 + В результате аварии погибли шесть человек, еще 14 пострадали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, который следовал из Москвы в Астрахань через Рязань. Еще 14 пассажиров пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. «Смертельное ДТП с автобусом, следующим из Москвы в Астрахань, произошло в Рязани. Жертвами аварии стали шесть человек, еще 14 пострадали», — передает РЕН ТВ. В рязанской полиции уточнили, что инцидент произошел в Скопинском районе, океоло села Вослебово. Согласно информации УМВД, автобус врезался в опору железнодорожного моста. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, который следовал из Москвы в Астрахань через Рязань. Еще 14 пассажиров пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. «Смертельное ДТП с автобусом, следующим из Москвы в Астрахань, произошло в Рязани. Жертвами аварии стали шесть человек, еще 14 пострадали», — передает РЕН ТВ. В рязанской полиции уточнили, что инцидент произошел в Скопинском районе, океоло села Вослебово. Согласно информации УМВД, автобус врезался в опору железнодорожного моста. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям