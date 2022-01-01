01 января 2022

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, битое стекло, дтп, общественный транспорт, авария
В результате аварии погибли шесть человек, еще 14 пострадали Фото:

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, который следовал из Москвы в Астрахань через Рязань. Еще 14 пассажиров пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

«Смертельное ДТП с автобусом, следующим из Москвы в Астрахань, произошло в Рязани. Жертвами аварии стали шесть человек, еще 14 пострадали», — передает РЕН ТВ.

В рязанской полиции уточнили, что инцидент произошел в Скопинском районе, океоло села Вослебово. Согласно информации УМВД, автобус врезался в опору железнодорожного моста.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, который следовал из Москвы в Астрахань через Рязань. Еще 14 пассажиров пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. «Смертельное ДТП с автобусом, следующим из Москвы в Астрахань, произошло в Рязани. Жертвами аварии стали шесть человек, еще 14 пострадали», — передает РЕН ТВ. В рязанской полиции уточнили, что инцидент произошел в Скопинском районе, океоло села Вослебово. Согласно информации УМВД, автобус врезался в опору железнодорожного моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...