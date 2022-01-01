Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Рязани

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, который следовал из Москвы в Астрахань через Рязань. Еще 14 пассажиров пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. «Смертельное ДТП с автобусом, следующим из Москвы в Астрахань, произошло в Рязани. Жертвами аварии стали шесть человек, еще 14 пострадали», — передает РЕН ТВ. В рязанской полиции уточнили, что инцидент произошел в Скопинском районе, океоло села Вослебово. Согласно информации УМВД, автобус врезался в опору железнодорожного моста.