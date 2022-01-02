Вирусолог объяснил, почему пандемия закончится в 2023 году

Коронавирус будет оказывать меньшее влияние на жизнь людей, считают ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса продлится до 2023 года, если люди не будут соблюдать противоэпидемические меры, а вакцинация будет на низком уровне. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«В 2022 году мы могли бы закончить пандемию, потому что есть вакцины, есть возможность усовершенствования вакцин, есть возможность произвести вакцины. Я говорю не только о России, а вообще о мире. Пандемия касается не одной страны, а всего мира. В принципе, у нас есть возможность закончить пандемию, если будет содействие в этом, люди будут соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться. Если нет, она еще и продлится на следующий год», — сказал Анатолий Альтштейн.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU выразил мнение, что пандемия будет все меньше оказывать влияние на повседневную жизнь людей. «Я думаю, что все будет стихать в связи с появлением „Омикрона“, который очень быстро распространяется и не вызывает серьезных проявлений», — отметил собеседник агентства.

Ученый также считает, что омикрон-штамм COVID-19 вытеснит остальные варианты коронавируса. «Он вытеснит болезнетворные варианты, потому что трудно себе представить, чтобы появился штамм, еще более быстро распространяющийся. Это могла быть еще одна волна, если бы появился такой штамм, который обладал бы патогенностью, то есть, вызывал серьезные заболевания и распространялся еще быстрее, чем „Омикрон“. Но это трудно представить, потому что он уже рекордно быстро распространяется», — объяснил профессор Чумаков.

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