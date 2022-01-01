Свердловчанка на джипе въехала в подъезд, перепутав тормоз и газ

В городе Березовский (Свердловская область) владелица иномарки во время парковки в ночь с 1 на 2 января перепутала педали газа и тормоза, въехала в подъезд и помяла дверь так, что жители несколько часов не могли попасть в квартиры. Чтобы решить проблему, другой водитель с помощью машины и веревки сдернул дверь с петли, рассказали URA.RU в региональной ГИБДД.
«Водитель автомобиля „Митсубиси Пейджеро“, местная жительница, 1961 г. р., при парковке автомобиля во дворе дома № 25 на улице Гагарина перепутала педали газа с тормозом и совершила наезд на входную дверь жилого дома, в результате чего дверь была деформирована, местные жители не могли попасть домой. Другой местный житель при помощи автомобиля и веревки сдернул дверь с петли для беспрепятственного входа людям в подъезд дома», — объяснили в пресс-службе.
Представители ведомства уточнили, что виновница в момент происшествия была трезва. Теперь сотрудники ГИБДД устанавливают личность второго участника событий, чтобы найти его и опросить. Во время истории с дверью никто не пострадал.
В городе Березовский (Свердловская область) владелица иномарки во время парковки в ночь с 1 на 2 января перепутала педали газа и тормоза, въехала в подъезд и помяла дверь так, что жители несколько часов не могли попасть в квартиры. Чтобы решить проблему, другой водитель с помощью машины и веревки сдернул дверь с петли, рассказали URA.RU в региональной ГИБДД. «Водитель автомобиля „Митсубиси Пейджеро“, местная жительница, 1961 г. р., при парковке автомобиля во дворе дома № 25 на улице Гагарина перепутала педали газа с тормозом и совершила наезд на входную дверь жилого дома, в результате чего дверь была деформирована, местные жители не могли попасть домой. Другой местный житель при помощи автомобиля и веревки сдернул дверь с петли для беспрепятственного входа людям в подъезд дома», — объяснили в пресс-службе. Представители ведомства уточнили, что виновница в момент происшествия была трезва. Теперь сотрудники ГИБДД устанавливают личность второго участника событий, чтобы найти его и опросить. Во время истории с дверью никто не пострадал.