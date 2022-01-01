01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

Свердловчанка на джипе въехала в подъезд, перепутав тормоз и газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, смартфон, сотовый телефон, водитель, за рулем, пдд, смотрит в телефон
Автоледи протаранила подъезд по ошибке (архивное фото) Фото:

В городе Березовский (Свердловская область) владелица иномарки во время парковки в ночь с 1 на 2 января перепутала педали газа и тормоза, въехала в подъезд и помяла дверь так, что жители несколько часов не могли попасть в квартиры. Чтобы решить проблему, другой водитель с помощью машины и веревки сдернул дверь с петли, рассказали URA.RU в региональной ГИБДД.

«Водитель автомобиля „Митсубиси Пейджеро“, местная жительница, 1961 г. р., при парковке автомобиля во дворе дома № 25 на улице Гагарина перепутала педали газа с тормозом и совершила наезд на входную дверь жилого дома, в результате чего дверь была деформирована, местные жители не могли попасть домой. Другой местный житель при помощи автомобиля и веревки сдернул дверь с петли для беспрепятственного входа людям в подъезд дома», — объяснили в пресс-службе.

Представители ведомства уточнили, что виновница в момент происшествия была трезва. Теперь сотрудники ГИБДД устанавливают личность второго участника событий, чтобы найти его и опросить. Во время истории с дверью никто не пострадал.

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В городе Березовский (Свердловская область) владелица иномарки во время парковки в ночь с 1 на 2 января перепутала педали газа и тормоза, въехала в подъезд и помяла дверь так, что жители несколько часов не могли попасть в квартиры. Чтобы решить проблему, другой водитель с помощью машины и веревки сдернул дверь с петли, рассказали URA.RU в региональной ГИБДД. «Водитель автомобиля „Митсубиси Пейджеро“, местная жительница, 1961 г. р., при парковке автомобиля во дворе дома № 25 на улице Гагарина перепутала педали газа с тормозом и совершила наезд на входную дверь жилого дома, в результате чего дверь была деформирована, местные жители не могли попасть домой. Другой местный житель при помощи автомобиля и веревки сдернул дверь с петли для беспрепятственного входа людям в подъезд дома», — объяснили в пресс-службе. Представители ведомства уточнили, что виновница в момент происшествия была трезва. Теперь сотрудники ГИБДД устанавливают личность второго участника событий, чтобы найти его и опросить. Во время истории с дверью никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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