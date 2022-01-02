Жириновский похвастался прививками от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский гордится тем, что восемь раз вакцинировался от коронавируса. В этом, по словам политика, он обошел и российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

«У кого-то есть девять прививок? Или я рекордсмен хотя бы в этом деле? Это же достижение. Я единственный на планете Земля в 2021 году сделал восемь прививок. Байден четыре сделал, наш президент три сделал или две даже», — заявил лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Жириновского, он своим примером хотел показать, что не нужно боятся вакцинироваться. При этом политик пообещал, что в 2022 году не будет настолько усердствовать с прививками от COVID.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года поставил первую прививку от коронавируса. Позже он заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Президент также сообщил, что хочет стать добровольцем в исследовании назальной вакцины от COVID. Об этом он рассказал в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V».

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