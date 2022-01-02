Лидер ЛДПР Владимир Жириновский гордится тем, что восемь раз вакцинировался от коронавируса. В этом, по словам политика, он обошел и российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
«У кого-то есть девять прививок? Или я рекордсмен хотя бы в этом деле? Это же достижение. Я единственный на планете Земля в 2021 году сделал восемь прививок. Байден четыре сделал, наш президент три сделал или две даже», — заявил лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Жириновского, он своим примером хотел показать, что не нужно боятся вакцинироваться. При этом политик пообещал, что в 2022 году не будет настолько усердствовать с прививками от COVID.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года поставил первую прививку от коронавируса. Позже он заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Президент также сообщил, что хочет стать добровольцем в исследовании назальной вакцины от COVID. Об этом он рассказал в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский гордится тем, что восемь раз вакцинировался от коронавируса. В этом, по словам политика, он обошел и российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. «У кого-то есть девять прививок? Или я рекордсмен хотя бы в этом деле? Это же достижение. Я единственный на планете Земля в 2021 году сделал восемь прививок. Байден четыре сделал, наш президент три сделал или две даже», — заявил лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда». По словам Жириновского, он своим примером хотел показать, что не нужно боятся вакцинироваться. При этом политик пообещал, что в 2022 году не будет настолько усердствовать с прививками от COVID. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года поставил первую прививку от коронавируса. Позже он заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт». Президент также сообщил, что хочет стать добровольцем в исследовании назальной вакцины от COVID. Об этом он рассказал в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V».