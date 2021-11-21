Президент России Владимир Путин хочет стать добровольцем в исследовании назальной вакцины от COVID. Об этом он заявил в ходе встречи с заместителем директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым, одним из разработчиков вакцины «Спутник V». Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
По словам Логунова, в России есть большой опыт разработки подобных вакцин. Назальная вакцина обеспечивает барьерный иммунитет. «Мы разработали такой препарат. В ближайшее время планируем внедрить его в практику. Осталось провести клинические исследования», — сообщил Логунов. Он подчеркнул, что назальная вакцина почти не имеет побочных эффектов и вводится безболезненно.
«Я могу принять участие в этом?» — спросил Путин. «Безусловно, если подпишите согласие», — ответил Логунов. В свою очередь, президент пообещал подписать согласие на участие в эксперименте уже сегодня. Ранее Владимир Путин заявил, что ревакцинировался «Спутником Лайт».
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