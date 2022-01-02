02 января 2022

Депутат Верховной Рады заявил о популярности Путина на Украине. «Его поздравление посмотрели все»

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинцы смотрели новогоднее поздравление Владимира Путина, заявил Илья Кива Фото:

В новогоднюю ночь на Украине люди смотрели поздравление президента России Владимира Путина. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.

«С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Его поздравление посмотрели все», — написал Кива.

Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год, пишет RT. Путин подчеркнул, что главной целью властей на 2022 года является повышение благосостояния граждан.

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В новогоднюю ночь на Украине люди смотрели поздравление президента России Владимира Путина. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Его поздравление посмотрели все», — написал Кива. Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год, пишет RT. Путин подчеркнул, что главной целью властей на 2022 года является повышение благосостояния граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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