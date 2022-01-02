Украинцы смотрели новогоднее поздравление Владимира Путина, заявил Илья КиваФото: официальный сайт президента России
В новогоднюю ночь на Украине люди смотрели поздравление президента России Владимира Путина. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале.
«С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Его поздравление посмотрели все», — написал Кива.
Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год, пишет RT. Путин подчеркнул, что главной целью властей на 2022 года является повышение благосостояния граждан.
В новогоднюю ночь на Украине люди смотрели поздравление президента России Владимира Путина. Об этом написал депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. «С Новым Годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с днем рождения. Его поздравление посмотрели все», — написал Кива. Ранее Путин поздравил россиян с Новым годом. Президент назвал крепкое здоровье главным пожеланием на 2022 год, пишет RT. Путин подчеркнул, что главной целью властей на 2022 года является повышение благосостояния граждан.