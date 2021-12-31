Путин начал поздравлять россиян с Новым годом

31 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил жителей Камчатки и Чукотки с Новым годом Фото: Официальный сайт Президента РФ В регионах России начали встречать Новый год. Первыми поздравления президента России Владимира Путина услышали жители Камчатки и Чукотки. «Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — выдержка новогоднего обращения Путина опубликована в telegram-канале «Пул N3». Россиян также поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свое обращение он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». «В этот день мы желаем своим родным и близким всего самого доброго. Строим планы на будущее, вспоминаем все хорошее, что случилось в 2021 году», — сказал Медведев. В своем прошлогоднем обращении Путин отметил, что коронавирус изменил привычный образ жизни людей. Президент подчеркнул, что год был трудным для каждого, напоминает MK.RU. Путин 30 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций. Поздравления были направлены президенту США Джо Байдену, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко и многим другим, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В регионах России начали встречать Новый год. Первыми поздравления президента России Владимира Путина услышали жители Камчатки и Чукотки. «Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года», — выдержка новогоднего обращения Путина опубликована в telegram-канале «Пул N3». Россиян также поздравил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свое обращение он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». «В этот день мы желаем своим родным и близким всего самого доброго. Строим планы на будущее, вспоминаем все хорошее, что случилось в 2021 году», — сказал Медведев. В своем прошлогоднем обращении Путин отметил, что коронавирус изменил привычный образ жизни людей. Президент подчеркнул, что год был трудным для каждого, напоминает MK.RU. Путин 30 декабря поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, а также руководителей международных организаций. Поздравления были направлены президенту США Джо Байдену, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко и многим другим, передает RT.