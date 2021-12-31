Путин назвал главную цель властей на 2022 год

Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам.
«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», — передает слова Путина telegram-канале «Пул N3».
Ранее Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Первыми поздравления президента услышали жители Камчатки и Чукотки. 30 декабря Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, пишет RT.
Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам. «Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», — передает слова Путина telegram-канале «Пул N3». Ранее Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Первыми поздравления президента услышали жители Камчатки и Чукотки. 30 декабря Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, пишет RT.