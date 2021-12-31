Путин назвал главную цель властей на 2022 год

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин обратился к россиянам в новогоднем поздравлении Фото:

Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам.

«Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», — передает слова Путина telegram-канале «Пул N3».

Ранее Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Первыми поздравления президента услышали жители Камчатки и Чукотки. 30 декабря Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, пишет RT.

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Главной целью властей России на 2022 год является повышение благосостояния россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам. «Главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», — передает слова Путина telegram-канале «Пул N3». Ранее Путин начал поздравлять россиян с Новым годом. Первыми поздравления президента услышали жители Камчатки и Чукотки. 30 декабря Путин поздравил с Рождеством и Новым годом мировых лидеров, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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