В России появятся экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

03 января 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Новые экспресс-тесты на алкоголь появятся в 2022 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU В 2022 году в России появятся экспресс-тесты, способные моментально выявить пьяных водителей. Применение таких тестов должно минимизировать конфликтные ситуации при общении водителей с инспекторами ГИБДД. «Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что будут проверять водителей на хронический алкоголизм. Это коснется тех, кто был лишен прав. Также эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России психологический тест на алкоголизм, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России появятся экспресс-тесты, способные моментально выявить пьяных водителей. Применение таких тестов должно минимизировать конфликтные ситуации при общении водителей с инспекторами ГИБДД. «Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что будут проверять водителей на хронический алкоголизм. Это коснется тех, кто был лишен прав. Также эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России психологический тест на алкоголизм, пишет «Национальная служба новостей».