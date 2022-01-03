В МИД РФ увидели угрозу «Северному потоку-2» из-за «козней США»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Сертификация газопровода может затянуться до лета Фото:

США могут предпринять новые меры против запуска газопровода «Северный поток-2». Процесс сертификации рискует затянуться до лета, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть [процесс сертификации „Северного потока-2“], а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — приводит слова Панкина РИА «Новости».

Он также допустил, что США могут принять меры против газопровода. В частности, запретить Германии закупать российский газ по «Северному потоку-2». «То есть козни могут быть на каждом шагу», — считает дипломат.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий энергетику, заявил, что газопровод «Северный поток-2» могут запустить раньше планируемого срока, если ускорить процесс сертификации проекта. Сейчас запуск запланирован на конец первого полугодия 2022 года.

«Северный поток-2» — газопровод из РФ в Германию в обход Восточной Европы. Его строительство завершилось в сентябре. В ноябре Германия приостановила сертификацию проекта. Процедуру планируют возобновить, когда оператор газопровода создаст отдельную организацию, которая будет управлять немецким отрезком трубопровода.

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США могут предпринять новые меры против запуска газопровода «Северный поток-2». Процесс сертификации рискует затянуться до лета, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть [процесс сертификации „Северного потока-2“], а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться», — приводит слова Панкина РИА «Новости». Он также допустил, что США могут принять меры против газопровода. В частности, запретить Германии закупать российский газ по «Северному потоку-2». «То есть козни могут быть на каждом шагу», — считает дипломат. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий энергетику, заявил, что газопровод «Северный поток-2» могут запустить раньше планируемого срока, если ускорить процесс сертификации проекта. Сейчас запуск запланирован на конец первого полугодия 2022 года. «Северный поток-2» — газопровод из РФ в Германию в обход Восточной Европы. Его строительство завершилось в сентябре. В ноябре Германия приостановила сертификацию проекта. Процедуру планируют возобновить, когда оператор газопровода создаст отдельную организацию, которая будет управлять немецким отрезком трубопровода.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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