Новак: «Северный поток — 2» готовы запустить раньше срока

Александр Новак заявил, что поставки могут начать раньше положенного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газопровод «Северный поток — 2» могут запустить раньше планируемого на конец первого полугодия 2022 года срока, если ускорить процесс сертификации проекта. Об этом сообщил вице-премьер РФ, курирующий энергетику, Александр Новак.

«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия. Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше», — сказал Александр Новак в интервью РБК.

«Северный поток — 2» — газопровод из РФ в Германию в обход Восточной Европы. Его строительство завершилось в сентябре. В ноябре Германия приостановила сертификацию проекта, пишет RT. Процедуру планируют возобновить, когда оператор газопровода создаст отдельную организацию, которая будет управлять немецким отрезком трубопровода, передает «Ридус». Первую нитку газопровода уже заполнили техническим газом, сообщает «Царьград». Вторую нитку планируют заполнить в ближайшее время.

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