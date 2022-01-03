Аналитики: пенсионеров в РФ станет меньше на миллион к 2024 году

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Пенсионная реформа приведет к резкому сокращению количества пенсионеров, считают экономисты Фото:

Из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

«В прошлом году Пенсионному фонду России (ПФР) „повезло“, количество пенсионеров сильно уменьшилось из-за ковида. И в ближайшие три года, по плану, количество пенсионеров уменьшится еще на миллион. К сожалению, в связи с пенсионной реформой и понижением продолжительности жизни вот такие планы», — рассказал Калугин.

Как отметил экономист Жаворонков, причина резкого уменьшения количества пенсионеров не в пандемии коронавируса. «Миллион человек — это реальная цифра. И ключевую роль здесь играет повышение пенсионного возраста, а не пандемия коронавируса. Плюс у нас 8 млн работающих пенсионеров, которым пенсия не индексируется», — заключил Жаворонков.

Ранее в Минэкономразвития РФ опубликовали социально-экономический прогноз, согласно которому правительство РФ ожидает сокращения числа пожилых граждан. Так, согласно документу, число пенсионеров уменьшилось на 398 тысяч человек в 2021 году и уменьшится еще на 326 тысяч в 2022-м.

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Из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня продолжительности жизни в ближайшие три года количество пенсионеров в России уменьшится на миллион. Об этом в беседе с URA.RU рассказали финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин и старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков. «В прошлом году Пенсионному фонду России (ПФР) „повезло“, количество пенсионеров сильно уменьшилось из-за ковида. И в ближайшие три года, по плану, количество пенсионеров уменьшится еще на миллион. К сожалению, в связи с пенсионной реформой и понижением продолжительности жизни вот такие планы», — рассказал Калугин. Как отметил экономист Жаворонков, причина резкого уменьшения количества пенсионеров не в пандемии коронавируса. «Миллион человек — это реальная цифра. И ключевую роль здесь играет повышение пенсионного возраста, а не пандемия коронавируса. Плюс у нас 8 млн работающих пенсионеров, которым пенсия не индексируется», — заключил Жаворонков. Ранее в Минэкономразвития РФ опубликовали социально-экономический прогноз, согласно которому правительство РФ ожидает сокращения числа пожилых граждан. Так, согласно документу, число пенсионеров уменьшилось на 398 тысяч человек в 2021 году и уменьшится еще на 326 тысяч в 2022-м.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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