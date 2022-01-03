СМИ: Европа хочет вмешаться в переговоры России и США по Украине

Евросоюз не смог повлиять на переговоры России и США по ситуации на Украине Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Евросоюз собирается вмешаться в переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по ситуации на Украине, поскольку чувствует себя исключенным из мировой политики. Так верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на недавний телефонный разговор Путина и Байдена, который не понравился некоторым представителям европейских стран.

«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», — приводит его слова, сказанные перед телефонным разговором Путина и Байдена, немецкая газета Der Tagesspiegel. Таким образом, европейские станы оказались фактически выключенными из переговоров России и США по ситуации на Украине, отмечает «Федеральное агентство новостей». В свою очередь, в США неоднократно заверяли, что Европа является для них ключевым политическим партнером.

Евросоюз должен принимать активное участие в вопросах, касающихся безопасности. Об этом сообщил лидер Группы Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

«ЕС должен сесть за стол переговоров в качестве одного из основных заинтересованных сторон в обсуждениях безопасности Европы. Для этого необходимо единство государств ЕС, а также эмансипация ЕС с точки зрения внешней политики и политики безопасности», — приводит Der Tagesspiegel информацию.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся вечером 30 декабря и продолжался 50 минут. Они обсудили ряд тем, среди которых предстоящие дипломатические переговоры РФ и США, безопасность на Украине и санкции со стороны Америки после якобы нападения России на Украину, напоминает LIFE .

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