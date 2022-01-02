02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021

Ройзман отказался участвовать в губернаторских выборах. «Нет шансов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман заявил, что участие в выборах бессмысленно Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскрыл свои политические планы: он заявил, что не собирается претендовать на пост губернатора Свердловской области на выборах в 2022 году. Такую информацию сообщил сам Ройзман.

«При нынешней политической ситуации участие в выборах просто бессмысленно. Конечно, я не буду даже пытаться. При возвращении прямых выборов я смогу баллотироваться в мэры и на пост губернатора, но не сейчас: у меня нет никаких шансов зарегистрироваться», — отметил экс-мэр в беседе с журналистами портала Е1.

Он также пояснил, что на данный момент приоритеты социальной политики расставлены неверно. По его мнению, уровень жизни в Свердловской области может быть гораздо выше.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскрыл свои политические планы: он заявил, что не собирается претендовать на пост губернатора Свердловской области на выборах в 2022 году. Такую информацию сообщил сам Ройзман. «При нынешней политической ситуации участие в выборах просто бессмысленно. Конечно, я не буду даже пытаться. При возвращении прямых выборов я смогу баллотироваться в мэры и на пост губернатора, но не сейчас: у меня нет никаких шансов зарегистрироваться», — отметил экс-мэр в беседе с журналистами портала Е1. Он также пояснил, что на данный момент приоритеты социальной политики расставлены неверно. По его мнению, уровень жизни в Свердловской области может быть гораздо выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...