Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскрыл свои политические планы: он заявил, что не собирается претендовать на пост губернатора Свердловской области на выборах в 2022 году. Такую информацию сообщил сам Ройзман.
«При нынешней политической ситуации участие в выборах просто бессмысленно. Конечно, я не буду даже пытаться. При возвращении прямых выборов я смогу баллотироваться в мэры и на пост губернатора, но не сейчас: у меня нет никаких шансов зарегистрироваться», — отметил экс-мэр в беседе с журналистами портала Е1.
Он также пояснил, что на данный момент приоритеты социальной политики расставлены неверно. По его мнению, уровень жизни в Свердловской области может быть гораздо выше.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскрыл свои политические планы: он заявил, что не собирается претендовать на пост губернатора Свердловской области на выборах в 2022 году. Такую информацию сообщил сам Ройзман. «При нынешней политической ситуации участие в выборах просто бессмысленно. Конечно, я не буду даже пытаться. При возвращении прямых выборов я смогу баллотироваться в мэры и на пост губернатора, но не сейчас: у меня нет никаких шансов зарегистрироваться», — отметил экс-мэр в беседе с журналистами портала Е1. Он также пояснил, что на данный момент приоритеты социальной политики расставлены неверно. По его мнению, уровень жизни в Свердловской области может быть гораздо выше.